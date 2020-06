Doe Mee en CDA klagen over gebrek aan informatie over militaire radar

• De KNMI buienradar die nu al in Herwijnen staat. De tegenstanders van de radar van defensie zijn bang voor teveel straling als er nog een radar bij komt in Herwijnen. (Foto: Janneke Boogaard)

MOLENLANDEN • Doe Mee Molenlanden en het CDA vinden het vreemd dat de gemeenteraad van Molenlanden niet is geïnformeerd over de mogelijke plaatsing van een militaire radar in Goudriaan of bij de kernen Nieuwpoort en Langerak.

Nieuws hierover werd op vrijdag 12 juni verspreid door het AD. In een artikel van deze krant staat dat staatssecretaris Barbara Visser van Defensie informeel gepeild heeft bij de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden of daar animo is voor de bouw van de militaire radar die in Herwijnen op verzet stuit. Het antwoord was nee, maar als de Tweede Kamer dat wil, gaat ze het nog eens vragen.

In Herwijnen zijn een bewonerscomité, de voltallige gemeenteraad en het college in verzet tegen de bouw van een militaire radar aan de Broekgraaf in het dorp. Er staat daar al een radar van het KNMI. De tegenstanders zijn bang dat er teveel straling komt op die locatie wanneer er nog een radar bij komt, met alle gezondheidsrisico's vandien.

Er zijn volgens het ministerie van Defensie drie andere locaties ook geschikt voor een radar die het Nederlandse luchtruim gaat bewaken. Die locaties zijn weilanden in Goudriaan, Nieuwpoort en Meerkerk.

Doe Mee Molenlanden en het CDA willen graag van het gemeentebestuur van Molenlanden weten wanneer en op welke wijze de staatssecretaris van Defensie het college benaderd met de vraag of de gemeente Molenlanden open staat voor het plaatsen van een radarinstallatie in de gemeente.

De beide partijen zijn van mening dat een dergelijk verstrekkend verzoek van Defensie en het antwoord van het college behoort tot de actieve informatieplicht van het college naar de raad.

Uit de behandeling van dit onderwerp in de Tweede Kamer blijkt dat het goed mogelijk is dat de staatssecretaris opnieuw met een soortgelijk verzoek naar Molenlanden zal komen. Doe Mee en CDA willen weten of dit verzoek gedeeld kan worden met de raad, wanneer dat komt.

Doe Mee en het CDA vinden dat een dergelijke radar-installatie op geen enkele wijze passend is of is te maken in de weilanden van Goudriaan en/of Nieuwpoort-Langerak, of waar dan ook in het eeuwenoude slagenlandschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft wettelijk gezien maximaal 30 dagen de tijd om dergelijke vragen te beantwoorden en dat doet meestal ruim binnen die termijn.