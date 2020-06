Staatsbosbeheer zet punt achter paalkamperen op de Donk in Brandwijk

BRANDWIJK • Staatsbosbeheer sluit de paalkampeerlocatie op de Donk in Brandwijk, net als alle andere paalkampeerplekken in Nederland. De reden: er is te veel overlast.

Vanwege de coronamaatregelen waren de zeventien paalkampeerterreinen van Staatsbosbeheer al tijdelijk gesloten, maar besloten is dat ze niet meer open gaan en worden ontmanteld.

'Staatsbosbeheer vindt het erg vervelend voor de recreanten die wél voor hun rust van de paalkampeerterreinen genoten, maar de overlast van andere groepen gebruikers is de laatste jaren te groot geworden', stelt de organisatie op de eigen website.

Hufterproof

Ook bij de locatie in Brandwijk en bij die in Gorinchem was er sprake van overlast, zo laat een woordvoerder weten. "Met name open vuur, buiten de aangegeven terreinen gaan staan en daar ook vuur maken. Daarnaast verbleven er soms teveel mensen tegelijkertijd. Ook hebben we op de Donk een paar jaar geleden het hek hufterproof moeten maken omdat de planken steeds op het vuur belanden."

Hij voegt er meteen wel aan toe: "Dat gezegd hebbende zijn er uiteraard heel veel mensen die jarenlang met veel plezier en zonder overlast gebruik hebben gemaakt van de paalkampeerlocatie op de Donk. Voor deze groep is het heel erg jammer dat dit stopt."

Campingbrander

Paalkamperen was decennialang dé manier om gratis legaal en met minimale middelen te overnachten midden in de natuur. Volgens de huisregels is er plek voor maximaal drie kleine trekkerstenten die binnen een straal van tien meter rond de paal moeten worden opgezet.

Een verblijf mag niet langer dan 72 uur duren. Water moet men zelf meenemen. Koken mag op een campingbrander. Open vuur is niet toegestaan en bij vertrek mag niets achtergelaten worden, dus ook geen afval.