Collecte Woord en Daad gaat online

AMEIDE • In de week van 29 juni tot en met 4 juli zou het zover zijn; de jaarlijkse collecteweek van Woord en Daad. Helaas kunnen de collectanten van Woord en Daad dit jaar niet op de normale manier bij de mensen langs gaan. Toch wil het comité ook dit jaar, bij de mensen aan kloppen, al is het dan op een andere manier.

In Nederland zijn er velen getroffen door de crisis, maar ook die boer, dat gezin en de ondernemer in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Er komen vanuit alle hoeken van de wereld berichten over een groeiend aantal patiënten, vergaande maatregelen en lockdowns. Als we dan weten hoe het juist in deze gebieden gesteld is met schoon drinkwater, hygiëne en de gezondheidszorg, is er reden tot zorg. Hoe moet je zorgen voor goede hygiëne als er geen schoon water is, zorgen voor voldoende eten als je morgen niet meer mag werken en je kind beschermen als afstand houden in een sloppenwijk onmogelijk is?

Woord en Daad heeft een noodfonds opgericht, waardoor hun partners juist deze mensen kunnen blijven bereiken en in de hoge nood kunnen voorzien. Enkele voorbeelden hiervan zijn het uitdelen van voedselpakketten op de Filippijnen aan mensen die hun huis niet uit mogen, kleermakers in Tsjaad aan het werk te zetten met het fabriceren van mondkapjes via het JobBooster programma en het bezoeken van gezinnen met kwetsbare kinderen die nu niet naar school kunnen. Juist die samenwerking met lokale partners is nu zo belangrijk.

Ook het comité Ameide (waaronder de plaatsen Ameide, Tienhoven, Lexmond, Nieuwland, Meerkerk, Noordeloos, Hoornaar, Hoogblokland, Langerak en Nieuwpoort vallen) collecteert dit jaar voor dit noodfonds. Hierdoor kunnen deze partners hun werk blijven doen, juist in deze crisistijd. In de voorafgaande week aan de collecteweek zullen er folders in deze plaatsen worden rondgebracht, met daarin het IBAN nummer van het Comité en de QR code, waardoor de bijdrage eenvoudig is over te maken. Een gift overmaken kan ook naar IBAN NL15 RABO 0154 1216 30.