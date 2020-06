Raad Vijfheerenlanden bezorgt kaarten bij Hof van Batenstein Vianen

VIANEN • Raadslid Jantine Dijkstra en commissielid Henk Lammertink, samen met zijn vrouw Ria de Wit, overhandigden woensdag 10 juni namens de raad van de gemeente Vijfheerenlanden een pakket wenskaarten aan Linda van Dieren, medewerker Welzijn & Activering van ZorgSpectrum, de organisatie waar Hof van Batenstein in Vianen deel van uit maakt.

Het is de bedoeling dat de kaarten verspreid worden onder de inwoners van Hof van Batenstein.

Kees Bel, raadslid en initiatiefnemer van dit idee; “Hoewel de maatregelen in verband met de coronacrisis voorzichtig worden versoepeld, is het voor de bewoners van de diverse woonzorgcomplexen in onze gemeente nog steeds een heel moeilijke tijd. Met dit kaartje willen wij laten weten dat wij aan hen denken.”

Op de ansichtkaarten staan foto’s afgedrukt van aan aantal mooie plaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden. Die foto’s zijn in de afgelopen weken gemaakt door de raads- en commissieleden en vervolgens verwerkt in bijna duizend kaarten die de komende dagen bij alle woonzorgvoorzieningen in de gemeente Vijfheerenlanden zullen worden bezorgd.

Jantine Dijkstra, raadslid en gelegenheidsfotograaf: “Voor veel mensen geldt dat zij op dit moment niet kunnen genieten van de mooie natuur in onze gemeente. Met deze kaarten proberen wij een beetje ‘buiten’ bij de mensen naar ‘binnen’ te brengen”.

Op de achterzijde van de kaart is een korte tekst afgedrukt waarmee de raad van de gemeente Vijfheerenlanden de bewoners van de diverse complexen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem wil steken.

Henk Lammertink en Ria de Wit: “Zo laten we ook de oudere en kwetsbare mensen in onze gemeente weten dat zij belangrijk voor ons zijn.”