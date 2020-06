Vijfheerenlanden blijft financieel gezond

VIJFHEERENLANDEN • Het college heeft vandaag de kadernota aan de gemeenteraad aangeboden. Dat is het financiële beeld voor gemeente Vijfheerenlanden voor de periode 2021-2024. In de kadernota bepaalt de raad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren en wat de financiële gevolgen zijn.

"We sturen bij waar dat nodig is. Het college heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken om financieel gezond te blijven", zo is te lezen. In juli behandelt de gemeenteraad de kadernota.

Beeld

In de begroting van de gemeente Vijfheerenlanden gaat het gemiddeld om 135 miljoen euro per jaar. De komende jaren ziet het college een beperkt tekort ontstaan van 1 tot ruim 2,5 miljoen euro. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een correctie op de Algemene Uitkering, minder dividendinkomsten en een behoorlijk aantal structureel hogere kostenposten.

En natuurlijk de invloed van de coronacrisis. "Uiteraard werken we toe naar een sluitende begroting, zonder tekorten."

Meerjarenbeeld

In de kadernota worden de financiële positie en nieuwe ontwikkelingen vertaald in een (financieel) meerjarenbeeld.

Wethouder Financiën Maks van Middelkoop: “Het meerjarenperspectief is dusdanig dat het college inzet op de juiste balans van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten. De nota geeft financieel inzicht, met in 2021 en 2022 een beheersbaar tekort. In twee stappen realiseren we een begrotingsevenwicht en vervolgens een overschot. Op die manier creëren we financiële ruimte om nieuwe zaken op te pakken. We willen immers én financieel gezond blijven én en investeren in zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners en ondernemers.“

Financieel beleid

"Hoewel we als gemeente dus daadkrachtig aan de slag blijven, zijn we in deze tijden zeker ook behoedzaam. We hebben immers te maken met een tekort de komende jaren.Het college wil de samenleving in deze tijden van crisis niet belasten met bezuinigingen."

"Onze inwoners, ondernemers en instellingen hebben hun handen vol hebben aan de gevolgen van de coronapandemie. Daarom zoeken we eerst binnen de eigen organisatie naar besparingen. Daarbij maken we gebruik van de uitkomsten van een onderzoek naar de omvang van de ambtelijke formatie van onze gemeente. Dit is het startpunt van een proces van verdere verdieping en duiding van de uitkomsten."