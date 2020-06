Dominee maakt bordspel Monoholy: ‘Alles weggeven om te winnen’

GOUDRIAAN • Dominee Marien Kollenstraat uit Goudriaan heeft deze week zijn nieuwste spel gepresenteerd; Monoholy.

We stellen de spellenmakende dominee enkele vragen.

1. Wat is Monoholy? Hoe werkt het?

Marien: “Monoholy is een variant op Monopoly. Het doel is om als eerste al je geld te verliezen. Al spelend ontdek je bijbelse verhalen en principes over geld. Je komt egoïstische vrekken en gulle gevers tegen, rijke stinkerds en arme sloebers. Maar je komt vooral jezelf tegen in dit spel: ben je bereid te delen of houd je toch liever alles voor jezelf? Ik hoop dat door dit spel te spelen iets van de wereld van de Bijbel én ons dagelijks leven samen komen. Ik ben zelf heel fanatiek met bordspellen: koste wat kost wil ik winnen. Zelfs van mijn kinderen, heel slecht. Dit botst met de oproep van Jezus om alles op te geven of weg te geven. Het mooie van Monoholy is dus dat ik fanatiek moet zijn in alles weggeven om te winnen. Tegelijkertijd leer je door Monoholy wat echt rijk maakt: je koopt geen straatjes maar eigenschappen, zoals geloof, hoop en liefde. Als jij die eigenschappen bezit en iemand anders komt daarop, krijgt hij de huur in plaats van dat hij moet betalen. Want in het echte leven wordt iemand ook blij van liefde.”

2. Hoe ben je erbij gekomen om dit spel te ontwikkelen?

Marien: “Een terloopse opmerking van iemand uit mijn kerk triggerde me. Ze had tijdens een kindernevendienst een leuke verwerking gedaan: een spel over Zacheüs met het doel om alles weg te geven. Ik dacht: hoe kun je dit vertalen naar Monopoly, dat we thuis heel vaak met de kinderen spelen? Zoals zo vaak was ook deze uitvinding het bij elkaar brengen van twee al bestaande ideeën: dat 'Zacheüsspel' en Monopoly.”

3. Voor wie is het spel geschikt?

Marien: “Het is geschikt voor iedereen die ook Monopoly kan spelen. Vanwege deze coronatijd heb ik ook een onlineversie ontwikkeld die je kan spelen via videobellen. Die kan je spelen met z'n vieren onder leiding van een spelleider. Offline kun je met meer mensen spelen. Wellicht is het wel de vraag of je het moet spelen als je het moeilijk vindt dat elementen uit de Bijbel en geloof terugkomen in een bordspel. Voor mij persoonlijk komt de drive om christelijke spellen te maken juist voort uit respect en liefde voor de Bijbel. Tegelijkertijd ben ik een creatief denker voor wie humor en geloof prima samen kunnen gaan. Niet elke kerkganger maakt dat mee.”

4. Dit is niet je eerste christelijke spel dat je ontwikkeld hebt, hoe kom je op de ideeën? Waar haal je je inspiratie vandaan?

Marien: “Voor Monoholy heb ik Bijbelbingo en Schapenbord gemaakt. Door de coronatijd moest ik als dominee leren zoomen. Verandering vind ik vaak inspirerend en leerzaam. Het zet de pionier in mij in beweging. Ik dacht: hoe kan in deze rottijd de kerk online iets aanbieden wat én gezellig én inspirerend én leerzaam is? We hoeven niet stil te zitten wachten tot het voorbij is. De crisis ook als kans dus.

Voor corona had ik al Schapenbord in een offline versie gemaakt. Ook dat was een combinatie van twee dingen: ik zag online ergens een ganzenbord met schapen in plaats van ganzen. Tegelijkertijd was er veel aandacht in de kerk voor het volgen van Jezus. Toen heb ik Schapenbord ontwikkeld in een kinder-, tiener- en volwassen versie. Met persoonlijke vragen en ludieke opdrachten over het volgen van Jezus. Die heb ik onlangs omgebouwd tot een coronaproof versie voor videobellen.

Het idee van Bijbelbingo sluimerde al langer. Ook daarin zag ik een uitdaging om de bingogetallen van 1-75 terug te vinden in de Bijbel. Na lang monnikenwerk is dat gelukt. Dus in plaats van ballen die vallen, zoeken de spelers een bijbeltekst op en krassen ze het gevonden getal door op hun bingokaart. Ook dit is via videobellen te spelen. Mijn jeugdgroepen in de kerk hebben deze spellen getest.”

5. Hoe is het spel te bestellen?

Marien: “Wie interesse heeft voor één of meerdere van deze spellen, kan een mailtje sturen naar marienkollenstaart@hotmail.com. Je krijgt ze dan digitaal als bijlagen toegestuurd.”