College Molenlanden: 'Wolf verjagen is in strijd met de wet'

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden acht het zeker niet ondenkbaar dat een rondzwervende jonge wolf in de nabije toekomst de Alblasserwaard -kortstondig- zal aandoen. De wolf verjagen is in dat geval geen optie. 'Dat is in strijd met de wet', antwoordt het college op vragen die vanuit het CDA zijn gesteld.

Er is reeds een wolf waargenomen in de Betuwe en in Altena. In het laatste geval lijkt de wolf, volgens deskundigen, inmiddels verder getrokken te zijn naar België. Wolven kunnen met gemak zo'n 150 kilometer per week afleggen.

'Het is dan ook niet ondenkbaar dat in de nabije toekomst zo'n rondzwervende (jonge) wolf de Alblasserwaard kortstondig zal aandoen', schrijft het college van Molenlanden. 'Het zijn over het algemeen jonge mannetjes die de roedel hebben verlaten en een zwervend bestaan hebben, totdat ze zich ergens vestigen'.

Niet wenselijk

Vestiging van de wolf in Molenlanden is niet wenselijk, vindt het college. 'Gezien het agrarische karakter van onze gemeente en hiermee de aanwezigheid van veel vee is het onwenselijk dat de de wolf zich in ons gebied vestigt'.

Het college kan zich voorstellen dat er onder de inwoners zorgen zijn en wellicht zelfs angst leeft. "Bij waarneming van de wolf in ons gebied zullen we via de diverse kanalen actief communiceren naar onze inwoners, zodat zij tijdig op de hoogte zijn en eventueel maatregelen kunnen treffen".

Het opzettelijk doden, vangen of verstoren van wolven is bij wet verboden.

Subsidie

Gemeente Molenlanden zal er bij de provincie op aandringen via subsidies preventieve middelen ter beschikking te stellen om mogelijke faunaschade door de komst van een wolf voor te zijn.