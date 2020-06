Deel bermen N214 wordt verhard om veiligheid te vergroten

ALBLASSERWAARD • Bij het groot onderhoud van de provincialeweg N214 zal een deel van de bermen worden verhard om de verkeersveiligheid te vergroten.

Doel hiervan is om ongevallen, waarbij een automobilist in de zachte berm terechtkomt en door een te abrupte stuurcorrecties de macht over het stuur kwijtraakt en van de weg afraakt, te voorkomen.

Het groot onderhoud van de N214 gaat volgens de planning van de provincie Zuid-Holland in de tweede helft van 2021 van start. "De hele weg gaat daarbij op de schop", laat een woordvoerder weten. "De verharding van de berm zal niet over de hele lengte, maar op sommige stukken gebeuren."

Ministerie

De planning is overigens wel onder het voorbehoud van de plannen van het ministerie. Zij overwegen nog de mogelijkheid om de N214 te verdubbelen. "Dat wordt deze zomer duidelijk; wij gaan er overigens niet vanuit dat dat gaat gebeuren."