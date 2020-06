Ondanks kleine terugloop in cliënten blijft Present thuiszorg goed scoren

REGIO • In de jaarlijks landelijk verplichte PREM-meting scoorden de thuiszorgteams van Present een NPS cijfer van 61, ver boven het landelijk gemiddelde.

De cijfers worden voorzien van commentaren als ‘een vast team zorgverleners’, ‘hun goede inlevingsvermogen’ en ‘dat ze vriendelijk en behulpzaam zijn’. En misschien nog wel het mooiste compliment dat een cliënt gaf: “Dat ze mij in mijn waarde laten”. Toch zijn er ook zorgen, omdat het aantal aanvragen thuiszorg terugloopt.

In de thuiszorg in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn de effecten van de Corona-pandemie zichtbaar. Willie Stigter, als regiomanager verantwoordelijk voor de thuiszorg van Present: “Vooral het aantal cliënten dat nieuw in zorg komt bij ons daalt. Wij kunnen dit niet met zekerheid zeggen, maar denken dat men voorlopig liever terugvalt op de mantelzorger.”

Positief blijven

Naast dit dalende cijfer zijn er ook cliënten die ervoor kiezen om tijdelijk te stoppen met thuiszorg, omdat ze liever niet teveel mensen over de vloer willen hebben en de verzorging tijdelijk door familie overgenomen kan worden. Ondanks deze tijdelijke daling kijkt Stigter positief vooruit: “Onze thuiszorgteams doen het namelijk enorm goed en concurreren met de beste landelijke thuiszorginstellingen”. Ook doet ze een oproep aan de mensen uit de regio om vooral niet te wachten met zorg aanvragen. “Juist nu staan we voor u klaar.”

Binnen Present is de opvatting dat er uit de crisis ook veel positieve dingen gehaald kunnen worden. Zo ziet thuiszorgmedewerker Dineke van der Zee-Klos dat de verbondenheid die haar thuiszorgteam Nieuw-Lekkerland altijd al kenmerkt, alleen maar groter wordt in deze tijd. “Op de eerste plaats zijn wij professionals en leveren wij zorg bij onze cliënten, maar wij zijn ook één met hun leven. Als ik weet dat mevrouw op een leuk uitje gaat met haar zoon, vraagt mijn collega de volgende ochtend hoe het geweest is”.

Cliënt centraal

Haar collega Annemieke den Hartog-de Wit uit thuiszorgteam Ameide beaamt dit: “In de zorg wordt vaak gesproken over ‘de cliënt staat centraal’. In ons team betekent dat ‘Gaan’ voor de belangen van een cliënt. Als meneer of mevrouw op zondagochtend graag vroeg klaar wil zijn voor een kerkbezoek houden we daar rekening mee, maar hetzelfde geldt voor een cliënt die laat naar bed wil in verband met de bridgeavond”. Deze wensen zijn vaak een hele puzzel omdat ze ingepast moeten worden in een logische route voor de thuiszorgmedewerker. Zeker in deze regio heb je soms lange afstanden over de dijk af te leggen. “Ondanks de prachtige uitzichten moet je wel op een redelijke tijd weer bij de volgende cliënt zijn”, zegt Annemieke lachend.

Heerlijke taart

In de afgelopen weken werden alle thuiszorgteams van Present verrast met een heerlijke taart en werden er complimenten gegeven door regiomanager Willie Stigter: "Allereerst is het een enorm spannende tijd. Onze teams leveren iedere dag weer een topprestatie door naast liefdevolle zorg ook rekening te houden met de RIVM-richtlijnen. Maar waar we vooral trots op zijn is de enorme waardering die we krijgen van onze eigen cliënten.

Op de foto: Verzorgende IG Annemieke den Hartog-de Wit: “In ons team betekent dat Gaan voor de cliënt” (Foto: Otto Thijs)