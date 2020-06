Avres zet overschot van bijna 3 miljoen euro in als buffer

MEERKERK • Avres kijkt terug op een financieel goed jaar; het financieel resultaat over 2019 bedraagt bijna 3 miljoen euro. Een groot deel van dat bedrag heeft Avres als risicoreserve aangemerkt.

“Een financiële buffer.”, vertelt directeur Saar Spanjaard, “Eén die we hard nodig hebben, zo blijkt nu al. Want net als veel andere organisaties, wordt ook Avres fors geraakt door de corona-crisis.”

Impact coronacrisis

De maatregelen die in maart van kracht werden, hebben een forse impact op het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. Spanjaard: “Ook Avres merkt de gevolgen daarvan. Het aantal uitkeringen neemt toe en het is vooralsnog onzeker of de rijksvergoeding voldoende zal zijn om dit te compenseren. Daarnaast hebben we, net als andere bedrijven, te maken met financiële tegenvallers door de coronamaatregelen. Zoals een lagere omzet bij de SW-locaties en extra kosten voor de bedrijfsvoering. We verwachten daarnaast dat de druk op schulddienstverlening toeneemt.”

Drie ontwikkelingen

Dat Avres in 2019 een financieel resultaat van een kleine 3 miljoen boekte, is te danken aan een drietal ontwikkelingen. De uittreding van de voormalig gemeente Lingewaal uit Avres is er daar één van. Avres ontving in 2019 een afkoopsom ter compensatie van de eerder gemaakte kosten en om oplopende kosten voor de drie andere gemeenten te voorkomen.

“Daarnaast zagen we de resultaten van aanpassingen in onze dienstverlening en ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio; veel mensen stroomden uit de bijstand, dankzij onze gerichte begeleiding naar werk en de toename in werkgelegenheid. Ook de activiteiten op onze SW-locaties leverden een hoger rendement op.”

Hard nodig

Omdat het resultaat van 2019 zo gunstig uitpakte, maakt Avres zich nu nog geen heel grote zorgen over 2020. “We hebben gelukkig een financiële buffer opgebouwd. Ik ben bang dat we die heel hard nodig zullen hebben tijdens deze coronacrisis. Dat deze buffer in 2020 enige ruimte geeft om te investeren in de doorontwikkeling van onze dienstverlening, biedt persepectief voor de jaren erna.”