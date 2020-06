‘Geen centrale plek voor shortstay arbeidsmigranten in Molenlanden’

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden stelt zichzelf niet langer ten doel om de zogenaamde shortstay arbeidsmigranten op een centrale pek te kunnen huisvesten.

Dat heeft twee redenen, verklaart het gemeentebestuur in een raadsinformatiebrief. De eerste is de coronacrisis. Die is nog altijd actueel en brengt onzekerheden met zich mee. De tweede reden heeft betrekking op camping De Put. De vorige eigenaar wilde daar graag onderkomens realiseren voor shortstay arbeidsmigranten (dat zijn arbeidsmigranten die korte tijd in Nederland verblijven om te werken). Maar inmiddels heeft hij het terrein verkocht aan Michael van Hoorne, die insteekt op recreatieve ontwikkelingen.

Volgens de regels voor shortstay arbeidsmigranten mogen zij alleen in een centrale huisvesting ondergebracht worden. Op dit moment heeft de gemeente Molenlanden geen alternatieven voorhanden voor het bieden van onderdak voor deze groep arbeidsmigranten.

De ‘midstay migrant’ (arbeidsmigranten die langere tijd in Nederland werken en wonen) kan volgens de gemeente vooral gehuisvest worden in de bestaande woningvoorraad. Om deze groep arbeidsmigranten een plaats te bieden, heeft de gemeente gesprekken gevoerd met huisvesters om informatie te verzamelen over de huidige situatie in de woningmarkt.

De wens is om het bijvoorbeeld mogelijk te maken om kamergewijze verhuur van woningen niet overal toe te laten, maar dit te beperken tot een beperkt aantal per straat of wijk, afhankelijk van de plaatselijke situatie.

Intussen wordt ook met buurgemeenten als Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden gesproken om te kijken of een gezamenlijke gecoördineerde aanpak mogelijk is.