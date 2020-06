Papendrecht dure gemeente om in begraven te worden

PAPENDRECHT • De gemeente Papendrecht staat landelijk in de top tien van duurste gemeenten als het op begraafkosten aankomt. Dat blijkt uit een onderzoek van uitvaartonderneming Monuta, dat jaarlijks uitgevoerd wordt.

De kosten voor een eenpersoonsgraf op de gemeentelijke begraafplaats op de Admiraal de Ruyterweg in Papendrecht kost 6335 euro. Het dorp staat daarmee op plek 6 van de duurste gemeenten van Nederland. De duurste gemeente is Groningen met ruim 8000 euro. Het onderzoek van uitvaartonderneming Monuta is gedaan onder 1694 begraafplaatsen en 106 crematoria.

Begraven worden in Papendrecht is enkele honderden euro’s duurder dan in de regio. In Molenlanden kost een eigen graf 3650 euro, in Alblasserdam 5700 euro en in de gemeente Vijfheerenlanden 5665 euro.

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe duur een graf op een gemeentelijke begraafplaats is, hoe lang je daarbij grafrechten krijgt en wat de onderhoudskosten zijn. De gemiddelde grafkosten in Nederland op een begraafplaats bedragen dit jaar 2949 euro. Dat is bijna honderd euro meer dan in 2019.