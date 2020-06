Leefbaarheid in werelderfgoed onder druk

KINDERDIJK • Veel inwoners van Kinderdijk zijn verontwaardigd over de geplande gedeeltelijke afsluiting van het werelderfgoed. Ze vragen zich af of dit een voorbode is voor permanente afsluiting. Ook over de communicatie bestaat onvrede.

Op vrijdag 29 mei meldde de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) dat de bezoeklocaties in de week van 1 juni weer open zouden gaan voor toeristen met een toegangskaartje. De coronapandemie maakt extra maatregelen nodig. Overdag zou de Middelkade worden afgesloten voor mensen zonder ticket, mensen uit het dorp zouden een bezoekerspas krijgen. Vorige week besloot de SWEK de heropening en de gedeeltelijke afsluiting een week uit te stellen, om onder andere de ict voor online ticketverkoop en de looproutes te kunnen verbeteren. Ook voor communicatie met mensen uit het dorp wilde de SWEK wat meer tijd nemen.

Gevoelig

Wim Verloop, vice-voorzitter van de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk: “Het ligt heel gevoelig in het dorp. Er leven veel vragen en zorgen. Dit gaat over de persoonlijke leefomgeving; wat betekent dit voor de toekomst, is dit een voorbode voor definitieve afsluiting?”

Parkeermaatregelen

Het bestuur van de vereniging wil zich niet uitspreken voor of tegen een afsluiting. Verloop: “Het gaat erom: wat betekent een maatregel voor de leefbaarheid in het dorp? Kunnen we ons ding blijven doen in ons dorp? Het gaat bij huidige maatregelen niet alleen over een afsluiting, maar ook over parkeermaatregelen, bezoekersstromen die op een nieuwe manier door het dorp gaan. Misschien hebben die laatste twee dingen wel een veel grotere impact. Want als dorpelingen hebben we in principe gewoon doorgang.”

Eenrichtingsverkeer

De vereniging heeft meer vragen. “De laatste jaren werden bezoekers die in Alblasserdam parkeerden met pendelbussen vervoerd. Die rijden nu niet, maar auto’s van bezoekers moeten wel ergens staan. Daar hebben we vragen over. Ook staat er in de brief aan inwoners dat er eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op het voetpad in de Molenstraat, maar tijdens een gesprek bleek dat dit nog niet duidelijk is.”

Geen terugkoppeling

Verder heeft de vereniging vragen over verkeersveiligheid - met name bij de Merconloods - en de omleiding van fietsers. Het besluit voor de heropening in juni en de gedeeltelijke afsluiting kwamen niet als een verrassing voor de vereniging. “We zijn ongeveer 1,5 week voor de bekendmaking geraadpleegd. Er is ons toen beloofd: we houden jullie op de hoogte. Tot onze teleurstelling moesten we constateren dat media eerder op de hoogte waren dan wij en er heeft nooit een terugkoppeling plaatsgevonden na onze inbreng.”

In evenwicht

Na de commotie die volgde op de bekendmaking zijn vertegenwoordigers van de belangenvereniging, de gemeente Molenlanden en de SWEK afgelopen week opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Verloop: “We hebben besproken hoe we de impact voor iedereen zo veel mogelijk kunnen minimaliseren. We willen graag dat het gebied pas wordt heropend zodra alle besluiten bij iedereen bekend zijn en in redelijke mate recht doen aan iedereen. Toerisme en leefbaarheid moeten in evenwicht zijn. Daar zoeken we met zijn allen naar."

Verloop vervolgt: "Het ontvangen van toeristen in de huidige omstandigheden is voor iedereen nieuw. We hebben nu met elkaar afgesproken dat we gezamenlijk gaan monitoren en alle partijen staan open voor verandering van het systeem waar het kan.”

Gebied laten zien

De belangenvereniging ziet ook de voordelen die het toerisme oplevert. “Ik denk dat niemand wil dat er geen toerist meer naar Kinderdijk komt. Het gebied is fantastisch, het is mooi om dat aan mede-wereldbewoners te laten zien. De vraag is: op welke manier doe je dat? Ik denk dat we daar met elkaar nog niet het goede antwoord op hebben gevonden.”

Niet goed gegaan

Jan-Dirk Verheij, woordvoerder van de SWEK, erkent dat er rondom de heropening ‘dingen niet goed zijn gegaan’ in de communicatie. “De terugkoppeling was niet goed, daar is de belangenvereniging onvoldoende in meegenomen.” Verder zegt hij: “Ook wij zoeken naar balans; elke toeristische hotspot in de wereld worstelt ermee. We hebben het de laatste jaren met elkaar al fors verbeterd.”

Vorm van afsluiting

Sprekend over de langere termijn verwijst Verheij naar het gebiedsperspectief dat vorig jaar is gepubliceerd. “Daarin wordt geadviseerd om na te denken over een vorm van afsluiting in een drukke periode. Wellicht is dat noodzakelijk om het beheersbaar te houden. Wel moet je bekijken: wat bied je dan voor de inwoners van het dorp? Wat er ook bedacht wordt: je wilt voor je omgeving maatwerk leveren. Dat is het doel van alle betrokken partijen.”

Bezoekers reguleren

Verheij benadrukt dat het niet de groepen zijn die de problemen veroorzaken. “Die moeten reserveren; als bezoeklocaties vol zitten, verkopen we regelmatig ‘nee’. Maar op zomerse dagen komen er soms duizenden losse bezoekers. Je kunt dan kiezen voor afsluiting van het gebied, dan kom je er alleen in met een ticket en kun je reguleren.”