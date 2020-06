Kidsweek bij de Doetse Kom in Giessenburg

GIESSENBURG • Zwembad de Doetsekom bestaat 50 jaar en organiseert rondom dit jubileum tal van activiteiten dit jaar, waaronder een kidsweek die deze week gehouden wordt.

In de Kidsweek, die op woensdag 10 juni start, kunnen kinderen een bommetje maken vanaf de duikplank, spelen in het water met de nieuwe speelmatten (dankzij een bijdrage van de Halte), springen op de trampoline, voetballen of roetsjen van de lange waterglijbaan.

Kinderen kunnen deze week op drie middagen profiteren van 50% korting op een dagticket (2,50 euro in plaats van 5 euro). Uiteraard zijn abonnementhouders ook welkom.

Kidsweek openingstijden van deze week zijn: woensdag 10 juni van 13.30 tot 18.00 uur, vrijdag 12 juni van 15.30 tot 18.00 uur, zaterdag 13 juni van 13.30 tot 17.00 uur. Op deze tijden zijn kinderen tot en met 12 jaar in het bezit van zwemdiploma A welkom. Per kind is er een 18+ begeleider toegestaan op de ligweide.

Happy Hour

Ook bij Sportcafé ’t Kommetje, de horeca faciliteit op het terrein van het zwembad, vieren ze het 50-jarig bestaan van het zwembad mee. Zo is op de kindermiddagen deze week een speciaal Happy Hour ingesteld. Tijdens het laatste uur van het tijdsblok krijg je 50% korting op een patatje met een drankje bij het afhaalloket.

Voor meer informatie: www.dedoetsekom.nl voor de openingstijden, tijdsblokken en het veiligheidsplan.