Afvalinzameling Waardlanden krijgt een 7,6 van inwoners werkgebied

REGIO • Afvalverwerker Waardlanden krijgt een rapportcijfer 7,6 van de inwoners van haar werkgebied. Dat blijkt uit een enquête die gehouden is onder 3575 mensen in Molenlanden, Vijfheerenlanden, Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.

De deelnemers aan de enquête ervaren de meeste belemmeringen bij het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (gft), vanwege ervaren stank en ongedierte. Bij het scheiden van plastic verpakkingen, metaal en drankpakken (pmd) geeft men vaak aan dat de scheidingsregels onduidelijk zijn.

De gemeenten en Waardlanden betrekken de opmerkingen en suggesties die inwoners hebben gedaan bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid.

Vooral het tegengaan van afval dumpen noemen inwoners als belangrijk onderwerp voor het nieuw te ontwikkelen beleid. Overige suggesties die worden gedaan, betreffen onder meer het stimuleren van het voorkomen van afval en afval scheiden. Ook genoemd worden bijvoorbeeld het geven van goede uitleg waarom welke kosten worden gemaakt en over bron- versus nascheiden.

De uitkomsten van de enquête zijn behulpzaam bij het verkrijgen van inzicht in wensen, motieven en beleving van inwoners van de afval- en grondstofinzameling. De enquête maakt deel uit van de voorbereidingen van de ontwikkeling van nieuw beleid, dat is gericht op meer en beter scheiden van herbruikbaar afval (grondstoffen) en het verminderen van de hoeveelheid restafval. Inwoners betrekken is een belangrijk aspect van het ontwikkelproces.

Inwoners van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden kunnen wensen en ideeën over ‘meer grondstoffen, minder restafval’ blijven aangeven. Dit kan via het e-mailadres communicatie@waardlanden.nl. Het rapport met de resultaten van de enquête is te vinden op de website www.waardlanden.nl.