Utrechtse burgemeesters luiden noodklok over financiën

UTRECHT • Op initiatief van de burgemeesters van Vijfheerenlanden en Montfoort wordt de noodklok geluid over de omvang van het Gemeentefonds.

De leefbaarheid van alle inwoners staat onder druk. Voor het overgrote deel zijn gemeenten voor hun inkomsten afhankelijk van de landelijke overheid, die daarvoor steeds minder geld beschikbaar stelt.

De burgemeesters van Montfoort, Vijfheerenlanden, Woerden, Lopik, Oudewater, IJsselstein, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede en Woudenberg hebben hierover maandag 8 juni een brandbrief gestuurd aan de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Gemeentefonds

De Rijksoverheid stopt jaarlijks een deel van de belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld daaruit om hun taken uit te voeren.

De afgelopen jaren zien gemeenten een groei in de structurele verantwoordelijkheden, zonder een stijging in de algemene uitkering in het Gemeentefonds. Daarom roepen gemeenten op te kijken naar hoe het gemeentefonds structureel in balans gebracht kan worden bij het complexe en uitdagende takenpakket van gemeenten.

Brandbrief

Momenteel wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de ministers gesproken over een nieuwe wijze van verdeling van het Gemeentefonds. Via het Gemeentefonds wordt de totale pot met geld voor gemeenten over alle 355 gemeenten in Nederland verdeeld.

In een gezamenlijke brief roepen de 21 burgemeesters de ministers op om niet alleen naar de verdeling te kijken, maar ook naar de hoogte van het totale bedrag in het Gemeentefonds: “Geef ons voldoende middelen om onze gemeenten vitaal te houden. Voorzieningen zoals bibliotheken, zwembaden en musea zijn van groot belang. Het zou zonde zijn wanneer deze organisaties hun deuren moeten gaan sluiten,” aldus de oproep in de brandbrief.

Burgemeester Van Hartskamp, gemeente Montfoort: “Het vlees is inmiddels echt van onze botten. We teren in op onze reserveposities, hebben de lokale lasten verhoogd en hebben oog voor een efficiënte en effectieve inzet van onze middelen. Nu is het écht tijd voor de landelijke overheid om boter bij de vis te doen en te voorkomen dat wij als gemeente nog minder voorzieningen in onze gemeenten overhouden.”

Burgemeester Fröhlich van Vijfheerenlanden: “De voorgestelde herverdeling van het Gemeentefonds met hetzelfde bedrag zou voor kleinere en middelgrote gemeentes echt funest uitpakken. Er is heel veel over de schutting gegooid bij gemeentes. We pakken dat graag op, maar bij extra taken horen ook extra financiële middelen. Dit gaat zo niet meer.”

Brede lobby

Met deze noodklok sluiten de burgemeesters zich aan bij tal van andere partijen. Zo heeft ook de provincie Utrecht over de financiële problemen van Utrechtse gemeenten een brief aan het Rijk gestuurd. Door hun zorgen luid en duidelijk over te brengen wordt de urgentie geduid en de brede lobby van de VNG ondersteund.