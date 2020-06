Giessenburgse Sylvia schrijft eerste kinderboek over Flupke Fluitketel

GIESSENBURG • Als kind maakte Sylvia van Herpen uit Giessenburg al graag liedjes en gedichtjes. Onlangs verscheen haar eerste kinderboek: ‘Flupke Fluitketel en het verdwenen water’.

Al haar hele leven droomt Sylvia ervan ooit een kinderboek te schrijven. Afgelopen december besloot ze dat het er maar eens van moest komen.

“Ik liep op een kerstmarkt en sprak daar een schrijver. Ik kocht vijf boekjes voor mijn kleinkinderen, las het verhaal en dacht: dat kan ik toch ook?” Ze begon te schrijven en liet het resultaat lezen aan haar kleinkinderen. “Die waren helemaal enthousiast. Het is een fictief verhaal, leuk en gezellig, voor kinderen tot acht jaar.”

Zelf uitgeven

Toen de uitgever die ze benaderde na weken nog niet gereageerd had, onderzocht ze samen met haar zus de mogelijkheden om haar eerste boek zelf uit te geven. Al snel vond ze een illustrator en drukker.

Dansje

Vier weken geleden hield ze het eerste gedrukte exemplaar in handen. “Ik voelde me heel blij, deed een dansje met mijn zus. Ook andere familieleden zijn enthousiast. Allemaal helpen ze met de promotie, zoals het rondbrengen van 20.000 flyers. Mijn neef maakt filmpjes voor Facebook.”

Kleurplaten

Sylvia pakt het voortvarend aan. Ze liet een banner maken met daarop Flupke, het figuurtje dat in elke deel zal terugkomen, en een foto van haarzelf. “Mijn kleinzoontje zei verrast: “Je bent bij Flupke geweest!” Ze liet ook al een badlaken, mok, pet en knuffel maken die aansluiten bij de personages in haar boek. Verder zijn er twee kleurplaten. Alles is verkrijgbaar op haar website: syllieskinderboeken.nl. Lezers hoeven niet lang te wachten op een vervolg; de teksten voor deel twee en drie gaan deze week naar de drukker.

Fantasiewereld

De spontane Giessenburgse trekt zich graag terug in haar fantasiewereld. “Als ik me niet goed voel, ziet de het leven er achter mijn schrijftafel veel rooskleuriger uit.” Ook ’s nachts gaat het creatieve proces door. “Soms lig ik de hele nacht na te denken over personages, hoe ze eruit moeten zien. Ik heb pen en papier naast mijn bed liggen, zodat ik aantekeningen kan maken.” Lachend: “In deel drie zit een worm met een oranje slaapmuts. En Flupkes vriendje is een slakropje. Hij moet nog groeien, dus ’s nachts staat hij met zijn worteltje in de grond.” Met een gebaar ter hoogte van haar onderrug: “Op de plaatjes zie je het worteltje hangen.”

Fairs en markten

In de winkel van haar man Karel de Kreij, Albert Heijn franchisenemer in het dorp, had ze een presentatie willen houden. "Door corona ging dat niet door. Mijn boek komt wel in de winkel te liggen en bij 'Speciaal4jou' in Giessenburg, samen met cadeaupakketten van Flupke Fluitketel. Ook wil ik markten en fairs in Molenlanden af." Als het aan Sylvia ligt, leren alle jonge kinderen in Molenlanden 'Flupke fluitketel' kennen. "Ik hoop dat het een streekboek wordt."