Hortensia en Achthovense Courant voor leden jarige buurtvereniging

ACHTHOVEN • Vorige week dinsdag heeft het bestuur van buurtvereniging Achthoven bij de leden een hortensia bezorgd.

In tijden van Corona en activiteiten organiseren is voor de buurtvereniging met verschillende leeftijden ook in de risicogroep geen optie. Tot zeker december zijn daarom alle activiteiten gecanceld.

In augustus bestaat de buurtvereniging tien jaar en naar aanleiding van dit jubileum heeft het bestuur een bloemenactie bedacht. Elk lid van de buurtvereniging heeft op dinsdag 2 juni een hortensia bezorgd gekregen met een kaartje en de nieuwsbrief ‘Achthovense Courant’.