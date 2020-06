Provincie: onjuiste berekeningen molenbiotoop voor nieuw bedrijfspand Eurogroep in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Er is nog geen groen licht van de provincie Zuid-Holland voor de nieuwbouwplannen van Eurogroep op het bedrijventerrein in Bleskensgraaf. De reden: de door de gemeente aangeleverde berekening rond de molenbiotoop is volgens de provinciale overheid niet correct.

Het gaat daarbij om de molenbiotoop van de Hofwegense Molen. 'Op basis van de door u uitgevoerde berekening leek de overschrijding beperkt te zijn', zo laat de provincie in een zienswijze aan de gemeente Molenlanden weten. 'Door ons is echter geconstateerd dat de berekening is gebaseerd op onjuiste uitgangspunten, waardoor de inbreuk op de molenbiotoop forser is dan eerder door ons werd aangenomen.'

Hierdoor zijn de nieuwbouwplannen wat betreft de provincie Zuid-Holland 'in strijd met de verordening'. 'Wij verzoeken u het plan in overeenstemming te brengen met ons beleid. Graag gaan wij hierover met u in gesprek.'

Simav

Molenstichting Simav, die eerder al groen licht had gegeven, komt om deze reden op de goedkeuring terug. 'Uitgaande van het door de provincie geconstateerde kunnen wij helaas niet anders concluderen dat onze positie gebaseerd is op onjuiste door uw college verstrekte gegevens', stelt de stichting in een schrijven aan het Molenlandse college. 'Wij kunnen dan ook op dit moment niet anders dan onze eerdere verklaring in te trekken.'

Vanuit Bleskensgraaf zelf werd in mei eveneens een zienswijze tegen de nieuwbouwplannen van het Bleskensgraafse bedrijf ingediend. Het gaat daarbij om de werkgroep Bleskensgraaf West/Molen De Vriendschap. Zij verzetten zich met name tegen de plannen om nieuwe woningen te bouwen aan de westrand van het dorp.

Democratisch

De werkgroep vreest dat de nieuwbouw van Eurogroep aan de zuidrand de kansen verkleint om daar - in plaats van aan de westrand - nieuwe huizen te bouwen. 'Dit bemoeilijkt uitbreiding aan de zuidzijde van het dorp en beïnvloedt daarmee op voorhand de uitkomst van het onderzoek naar alle windrichtingen ten behoeve van toekomstige woningbouw in Bleskensgraaf. (..) Dit past niet in het gemeenteraadsbesluit en gaat dus in tegen het democratisch proces.'

Daarnaast vindt de werkgroep de bouw van woningen voorrang verdient boven de nieuwbouw van een bedrijfspand. 'Wij zien niet in dat wanneer de woningnood zo hoog is als het gemeentebestuur tot op heden schetst, het gemeentebestuur kiest voor industrie in plaats van woningbouw. Terwijl tegelijkertijd in de bredere regio industrieterrein beschikbaar is. (..) Het inpassen van een grootschalig pand van 12.000 vierkante meter in een klein dorp als Bleskensgraaf past hier niet.'

Tegenvaller

Voor Eurogroep zijn deze ontwikkelingen een 'tegenvaller', zoals CEO Jan Bakker aangeeft: "We zijn al bijna vier jaar bezig met deze plannen en willen heel graag met ons bedrijf in deze omgeving blijven. We begrijpen dat er zienswijzen ingediend kunnen worden. Al hadden we voor zover wij weten voldoende rekening gehouden met de voorwaarden rond de molenbiotoop."

De nieuwe op- en aanmerkingen zijn nog vers; Eurogroep zal zich er nog verder in verdiepen om te kijken waar de haken en ogen zitten. "Het gaat onder meer ook over de landschappelijke inpassing van het hele bedrijventerrein, waar we al eerder over gesproken hebben, en over wat de werkgroep Bleskensgraaf West inbrengt. Wij gaan er alles aan doen om met elkaar een goede oplossing te vinden voor Bleskensgraaf als dorp."

Wemmers Installatiebedrijf

Ondertussen kampt de Bleskensgraafse onderneming wel met ruimtegebrek. Daarom is onlangs het pand van Wemmers Installatiebedrijf, gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein, aangekocht. "We groeien hard en zitten momenteel behoorlijk klem. Voorlopig kunnen we zo uitbreiden én in Bleskensgraaf blijven."

Jan Bakker vervolgt: "We werken internationaal, maar het grootste deel van ons personeel komt uit de directe omgeving. Die betrokkenheid komt ook naar voren in het steunen en sponsoren van initiatieven in Bleskensgraaf en de dorpen eromheen. Die binding willen we heel graag in stand houden."