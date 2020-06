Bijzondere eerste kerkdienst in verbouwde kerk van Meerkerk

MEERKERK • Met een bijzondere kerkdienst heeft de Hervormde kerk van Meerkerk afgelopen zondag 7 juni het vernieuwde en uitgebreide kerkgebouw in gebruik genomen.

Er werden kinderen gedoopt, drie gemeenteleden deden belijdenis, er werden bijbels uitgereikt aan zondagsschoolkinderen en de kanselbijbel werd teruggeplaatst op de preekstoel.

“Het was een heel bijzondere dienst”, vat dominee C. Mijderwijk na afloop samen. Ook voor hem persoonlijk, want hij neemt volgende week afscheid van de gemeente in Meerkerk om dominee te worden in Putten.

Lang naar uitgekeken

“Hier hebben we lang naar uitgekeken”, vervolgt dominee Mijderwijk. “Het gebouw is prachtig gemoderniseerd en groter gemaakt. In de dienst kwam het thema van de estafette van het geloof telkens terug met de dopelingen en de bijbels voor de kinderen van de zondagsschool, maar ook met de belijdenis die afgelegd werd en het plaatsen van de kanselbijbel. De enige domper was dat we maar met 30 mensen in het gebouw konden samenkomen, terwijl er nu 600 mensen in passen.”

Goed volgen

Gelukkig kon de eerste kerkdienst in het vernieuwde gebouw goed gevolgd worden via het internet. De gemeenteleden waren via een livestream getuige van de doop voor Mirthe de Jong, Mabel van Leeuwen en June Vink. Bijzonderheid aan de bediening van de doop was dat die, mede vanwege de coronaregels, gedaan werd door de vaders van de jonge kinderen.

De volgende kinderen van groep 3 van de zondagsschool kregen een kerkbijbeltje uitgereikt: Rens van Buuren, Bente Diepenhorst, Naomi van der Heiden, Cato de Jong, Britt Krouwel, Lieke 't Lam, Debrah de Leeuw, Sarah van Leeuwen, Anna Matsinger, Jesse Roomer en Fleur Woudenberg.

Tevens ontvingen de volgende kinderen van groep 8 van KidCat een jongerenbijbel: Niels Boot, Britt Doeland, Renske Doeland, Noëmi Kloek, Leander Korevaar, Erwin van Ooijen en Isa van Vuren.

In deze dienst hebben ook drie gemeenteleden belijdenis van hun geloof afgelegd: Ilse Boot, Eimert van Middelkoop en Marijke Versluis.

Broeder G.J. Doeland heeft de kanselbijbel, die hij in januari 2019 veilig opgeborgen had, tijdens de dienst op 7 juni weer terug gelegd op de kansel en weer mogen openen. "Zijn Woord mag hier klinken van generatie op generatie", stond hierover te lezen in de liturgie van de kerkdienst van afgelopen zondag.

Volgende generaties

Net als voor veel gemeenteleden was het ook voor vrijwilliger Marcel van Leeuwen om meerdere redenen een bijzondere dienst. “We hebben als vrijwilligers, waarvan de meeste met pensioen zijn, steeds onder elkaar gezegd ‘we bouwen voor de volgende generaties’. Dan is het heel mooi dat het zo uitkomt dat ik in de eerste dienst mijn kleindochter, die op 25 februari in Gorinchem in het ziekenhuis geboren is en in het begin van de coronacrisis op de IC lag, voor de doop in onze nieuwe kerk naar binnen mocht brengen. Het is allemaal vol wonderen verlopen!”