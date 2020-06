‘Streefkerk Helpt’ organiseert rally voor het goede doel

STREEFKERK • Streefkerk Helpt organiseert op zaterdagmiddag 20 juni een rally naar de mooiste plekjes in de omgeving, met opdrachten, stempelposten, een hapje en een drankje en een mooie prijs om te winnen. De opbrengst van de actie gaat via stichting Novo Robento naar mensen in Mozambique die getroffen zijn door de coronacrisis.

Meedoen kan door een bedrag te kiezen tussen 50 en 100 euro als inschrijfgeld. Dit bedrag kunnen deelnemers laten sponsoren door mensen of bedrijven in hun omgeving. Aanmelden kan door middel van een bericht of telefoontje naar 06-42247131. Vermeld daarbij voor- en achternaam, telefoonnummer en inschrijfbedrag. Deelnemers betalen het bedrag in cash bij de start van de rally. Het volledige bedrag wordt besteed aan Novo Robento.

Onderweg kunnen mensen rekenen op diverse activiteiten, zoals ringrijden met de auto, een fotoshoot met de auto, versnaperingen, enzovoorts. Het moet een leuke, avontuurlijke middag worden waarmee deelnemers iets kunnen betekenen voor de allerarmsten die worden getroffen door de gevolgen van corona. De eerste prijs die gewonnen kan worden, is een dinerbon van Café Eeterij ’t Centrum.

Deelnemers maken extra kans op die prijs door hun auto en zichzelf in een origineel jasje te steken, bijvoorbeeld met een thema. Helaas ging de bevrijdingsoptocht dit jaar niet door, maar deze rally is een mooie gelegenheid om je verkleedkleren en decoratiemateriaal alsnog van de zolder te halen.

De aanvangstijd op zaterdag 20 juni is tussen 12.30 en 14.00 uur. Meer informatie volgt via Facebook. Deze rally wordt georganiseerd in overeenstemming met de coronamaatregelen. Daarom zijn er een aantal voorwaarden aan je deelname. Er moet anderhalve meter afstand gehouden worden van deelnemers uit andere huishoudens bij de start, stempelposten, tussenstop en het einde van de rally. Er mag één persoon uit een ander huishouden meegenomen worden in de auto, mits die rechts achterin plaatsneemt.