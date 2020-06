Wouter Schakel uit Bleskensgraaf gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam

BLESKENSGRAAF • Wouter Schakel uit Bleskensgraaf is vorige week gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam

Na vier jaar lang onderzoek gedaan te hebben naar ‘Economische en Politieke Ongelijkheid in Gevestigde Democratieën’ mocht Wouter zijn proefschrift verdedigen. Een internationaal team van professoren en hoogleraren stelde een uur lang vragen maar Wouter was goed voorbereid en had op alle vragen een uitgebreid antwoord en slaagde met vlag en wimpel, oftewel; hij promoveerde Cum Laude.

Wouter toont door zijn onderzoek aan dat hogere inkomens beter vertegenwoordigd worden in de politiek dan lagere inkomens.

Normaal gesproken verdedigt een promovendus zijn proefschrift volgens eeuwenoude tradities en worden hier de meest prachtige locaties van de Universiteit voor gebruikt, maar door de Corona-maatregelen kon dat niet door gaan en werd alles online afgehandeld. Zonder de bijbehorende rituelen en zonder een volle zaal zat Wouter achter zijn laptop, evenals de professoren en hoogleraren. Het gevolg was dat vrienden, familie en geïnteresseerden (ook vanuit huis) live meekeken met de verdediging van Wouter.

Met het behalen van deze titel mag Wouter zich nu doctor noemen, al was het daar overigens niet om te doen. Wouter is op dit moment bezig met een onderzoek op de Universiteit van Leiden.

Wouter is zijn loopbaan begonnen aan de basisschool School met de Bijbel in Bleskensgraaf, hij heeft vervolgens het VWO gedaan op de Lage Waard. Zijn bachelor heeft hij behaald aan de Universiteit van Utrecht (Sociologie) en vervolgens zijn master aan de Universiteit van Amsterdam (Politicologie). Hij slaagde telkens Cum Laude.