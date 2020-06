Oevergemeenten werken samen aan veerdienst over Merwede

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De komende 10 jaar werken de gemeenten Altena, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem samen aan de oeververbindingen van de veerdienst Riveer.

Op vrijdag 5 juni ondertekenden wethouder Tanis (Altena), wethouder Boerman (Hardinxveld- Giessendam) en wethouder Van der Geest (Gorinchem) van de drie gemeenten de samenwerkingsovereenkomst. Voorafgaand aan de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst spraken de bestuurders met mevrouw Baljeu, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland over de toekomst van de veerdienst.

De veerverbinding tussen Boven Hardinxveld, Werkendam, Gorinchem, Sleeuwijk en Gorinchem en Woudrichem en Loevestein is voor veel inwoners van de drie gemeenten een belangrijke manier van vervoer over water naar werk, school of voor recreatie. Jaarlijks maken 365.000 passagiers gebruik van de veerdienst. De verbinding draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeenten. Zeker als straks in 2022 de werkzaamheden aan de verbreding van de A27 en de Merwedebrug zullen plaatsvinden, is de veerverbinding cruciaal.

Eerder stemden de gemeenteraden van de drie gemeenten in met de afspraken van de samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt om met elkaar te investeren in de veerdienst en over te stappen op elektrisch varen. Het vaargebied stroomt door 3 provincies: Noord -Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. De provincies worden gevraagd om samen te werken bij dit koploperproject. Mogelijk dat dit een voorbeeldproject kan zijn om straks over te stappen op emissieloos varen.

Duurzaam vervoer

Dat een veerdienst volledig elektrisch vaart is uniek. Het gaat om een technologische innovatie in de sector. Het ontwerp van de schepen is gebaseerd op minimaal energieverbruik. De schepen stoten geen CO2 uit en er is geen sprake van stikstofuitstoot. Het vraagt om een forse investering maar heeft lagere exploitatiekosten dan de huidige dieselschepen. Duurzaam vervoer over water is daarmee het mes dat aan twee kanten snijdt.