Lyceum Oudehoven feliciteert geslaagden op ludieke wijze

GORINCHEM/REGIO • Toen donderdag de uitslagen van de examens bekend werden, stond een groot deel van het personeel van Lyceum Oudehoven in de startblokken om bij alle geslaagden (ruim 200) een taartje te gaan brengen.

In normale schooljaren werd dit moment altijd gevierd met een gezellig samenzijn op de locatie met daarbij een hapje en een drankje. Dit was helaas dit jaar niet haalbaar, maar het was ook niet de bedoeling dat dit moment ongemerkt voorbij zou gaan. Alle leerlingen werden bezocht en eventjes in het zonnetje gezet.