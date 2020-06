Harde wind rukt takken van bomen in; koe raakt te water

OUD-ALBLAS • Langs de Heiweg en de N214 bij Oud-Alblas zijn vrijdagochtend 5 juni takken van bomen gewaaid. Ook elders in de regio wordt schade gemeld, onder meer in Wijngaarden.

Halverwege de ochtend trok een stevige bui over. Aan de schadesporen te zien, zou het een windhoos geweest kunnen zijn. Grote takken werden langs de Heiweg van bomen gerukt. Een deel van de takken kwam een stuk verderop in een weiland met koeien terecht. Eén van de koeien raakte te water.

Even verderop waaiden in het bos langs de N214 enkele bomen omver.

Omdat in Oud-Alblas flinke takken op de Heiweg terecht waren gekomen, moest de brandweer van Papendrecht ter plaatse komen om de weg weer vrij te maken. De brandweerlieden hebben de takken in stukken gezaagd en aan de kant van de weg gelegd. Net toen de brandweer even verderop de te water geraakte koe uit het water wilde gaan halen, klom het dier, na een wandeling door de sloot, zelf weer op de kant. De koe lijkt ongedeerd te zijn gebleven.