Geslaagde eerste Balkon Beweegdag in Bleskensgraaf en Hoornaar

BLESKENSGRAAF/HOORNAAR • Afgelopen vrijdag was de eerste Nationale Balkon Beweegdag. Een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Op meer dan 150 woonzorglocaties door heel Nederland werd het gevierd. Ook in Bleskensgraaf én in Hoornaar.

Daar kwamen de beweegcoaches van GIGA Molenlanden samen met senioren in beweging. Uiteraard op gepaste afstand, vanaf hun balkon.

Doel geslaagd

Tal van senioren deden mee met het sportieve evenement. ’s Ochtends bij De Zes Molens in Hoornaar en ’s middags bij De Amandelhof in Bleskensgraaf. “Het is erg belangrijk om in beweging te blijven, zeker voor deze doelgroep. Zo blijven ze actief, vitaal en houden ze hun weerstand op peil. Maar daarnaast is het ook vooral erg leuk. De bewoners zitten veel binnen en tijdens dit beweegmoment zien ze elkaar toch weer even, maar dan op afstand”, aldus Stan.

“Het mooie is dat deze dag ook bewoners meededen die normaal gesproken niet mee doen. Leuk dat dit extra beetje aandacht zorgt voor nieuwe deelnemers. Ze hebben zelfs al aangegeven dat ze volgende week weer van de partij zijn. Ik zeg: doel geslaagd!”

Stralen

De beweegcoaches brachten de senioren in beweging. Zij deden enthousiast mee. Een van de senioren: “Dit was zó leuk. Ik dat dit echt voor de ‘oude’ mensen was, maar dit is ook echt iets voor mij. Ik ben er moe van, want er is aan alles aandacht besteed: armen, benen én hersenen.” Henrieke: “Vaak kunnen mensen veel meer dan ze zelf denken. Zeker wanneer ze regelmatig bewegen, zullen ze stapsgewijs vooruitgang boeken en zien. De glimlach op het gezicht van iemand als iets lukt, is goud waard. Daar doen we het voor! Heerlijk om de senioren op deze manier in het zonnetje te zetten.”

Ook de medewerkers van de woonzorginstellingen waren enthousiast: “Mooi dat de mensen op de afgesloten afdeling op deze manier toch naar buiten kunnen. Je ziet ze genieten en zich uitsloven. Als je ze dan een compliment geeft, leven ze helemaal op. Ze straalden!”

Voor meer informatie: www.gigamolenlanden.nl.