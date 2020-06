VoorleesExpress Lek & IJssel weer van start

REGIO • Bijna alle voorlezers van VoorleesExpress Lek & IJssel zijn weer op bezoek geweest bij hun voorleesgezinnen.

Door het coronavirus was dit elf weken lang niet mogelijk. De meeste voorlezers hebben de afgelopen tijd contact gehouden via videobellen, maar dit werkte niet voor iedereen even makkelijk. Nu de maatregelen per 1 juni versoepeld zijn, kan er ook weer worden voorgelezen bij de gezinnen thuis. Uiteraard met inachtneming van de voorschriften.

Voorlezen op afstand

Tjitske Bootsma, voorlezer in Vianen, vertelt: “Ik ben als logopedist alweer een paar weken aan het werk, dus inmiddels wel gewend aan anderhalve meter afstand houden. Bovendien had mijn voorleesgezin handgel bij de deur neergezet.”

Tjitske leest voor aan Jijo, een enthousiaste jongen van 5 jaar. Tjitske: “De eerste keer weer voorlezen was heel erg leuk. Jijo was heel enthousiast over het verhaal in 'Hoe verstop je een giraf' en ging meteen alles uitbeelden.”

Woordenschat

Een kind heeft vanaf zijn geboorte een enorme honger naar kennis en taal en een enorm vermogen om taal op te slokken.

Tjitske: “Ik zie dat ook in mijn dagelijks werk. Door het voorlezen groeien kinderen enorm in hun woordenschat, en krijgen ze meer zelfvertrouwen door de verhaaltjes na te vertellen, wanneer ze die eenmaal kennen.”

Taalstimuleringsprogramma

Bij de VoorleesExpress gaat het om meer dan alleen voorlezen. In dit taalstimuleringsprogramma draait het ook om ontmoeten, waarbij er aandacht is voor de taalontwikkeling van het hele gezin. Vrijwillige voorlezers worden aan kinderen en ouders gekoppeld die een taalsteuntje in de rug kunnen gebruiken.

Twintig weken lang komt de voorlezer thuis bij gezinnen met kinderen (2 tot 8 jaar) om het voorleesritueel te introduceren.

Tjitske: “Dat vind ik zo mooi aan voorlezen in een gezin. Ouders zijn in het begin soms sceptisch over voorlezen. Ze vinden het te schools of weten niet goed hoe ze het zelf aan moeten pakken. Maar als ze zien hoe hun kinderen genieten van de verhalen, en vooruitgaan met taal, dan willen ze zelf ook graag hun kinderen voorlezen.”

Zo wordt langzaam maar zeker het voorleesritueel overgenomen en krijgen boeken een blijvende plek in het dagelijks leven van het gezin.

Ook vrijwilliger worden? VoorleesExpress Lek & IJssel leest voor aan gezinnen in Houten, IJsselstein en Vijfheerenlanden en zoekt nog voorlezers en coördinatoren! Meld je aan via https://www.voorleesexpress.nl/locatie/lek-ijssel. Verder lezen? Kijk op: https://www.bibliotheeklekijssel.nl/voorleesexpress.