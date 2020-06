Isolatieactie Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden start 9 juni een isolatieactie voor bewoners van woonplaatsen Ameide, Meerkerk, Lexmond, Leerbroek, Hei- en Boeicop, Tienhoven aan de Lek en Nieuwland.

Met deze actie wil de gemeente energiebesparing onder de aandacht brengen en stimuleren. De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket.

Op 9 juni om 19:30 uur organiseren de gemeente en het Regionaal Energieloket een informatiebijeenkomst voor alle woningeigenaren in deze regio. In verband met het coronavirus zal deze bijeenkomst online plaatsvinden.

Wie wil deelnamen kan zich via computer, tablet of telefoon aanmelden. Tijdens de bijeenkomst wordt de isolatieactie uitgelegd en wordt informatie gegeven over subsidies en leningen die aangevraagd kunnen worden.

Alle huiseigenaren in de gemeente Vijfheerenlanden worden binnenkort benaderd. Om het werk voor installateurs te verspreiden wordt één groep inwoners tegelijk benaderd.

In samenwerking met Regionaal Energieloket helpt de gemeente Vijfheerenlanden woningeigenaren met het verduurzamen van de woning. Door hen te informeren over duurzame maatregelen voor de woning én collectieve projecten te organiseren om samen ook daadwerkelijk aan de slag te gaan.

Meer informatie? Bekijk de website van het regionaalenergieloket.nl voor meer informatie. Er kan ook contact worden opgenomen met het Regionaal Energieloket via projecten@regionaalenergieloket.nl of via telefoonnummer 088-5254110.