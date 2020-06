John en Sylvia uit Goudriaan vieren 25-jarig huwelijk op de tandem

GOUDRIAAN • John en Sylvia van Houwelingen uit Goudriaan hebben hun 25-jarig huwelijk gevierd met een ritje op een tandem door de polder.

Een gewoon feest op hun datum 2 juni kon vanwege corona niet doorgaan. “Om het niet zomaar voorbij te laten gaan hebben wij als vriendinnen een tandemtocht uitgezet waarbij familie, vrienden en collega’s hen op verschillende plaatsen als verrassing stonden op te wachten”, vertellen Annette van de Giessen, Astrid de Haas en Marion van de Minkelis.

Er was zelfs een echte pitsstop in de polder. Helemaal droog hielden ze het niet, maar dat mocht de pret niet drukken. “Alles bij elkaar werd het een onvergetelijke avond voor John en Sylvia, waarbij John zelfs zei dat dit beter was dan een feest!”