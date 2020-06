Inbrekers proberen binnen te komen bij meerdere bedrijven op industrieterrein Meerkerk

MEERKERK/LEXMOND • Inbrekers probeerden in de nacht van woensdag op donderdag bij meerdere bedrijven op het industrieterrein in Meerkerk binnen te komen.

In de meeste gevallen bleef het volgens de politie bij een poging. Vorige week vonden er ook al diverse pogingen tot inbraak plaats bij bedrijven in Lexmond. 'Het onderzoek is nog in volle gang', laat de wijkagent weten. 'We zullen de komende tijd extra aandacht aan deze en vergelijkbare locaties besteden."