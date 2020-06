CPG Nederland voor het tiende jaar hoofdsponsor De Tobbe

ARKEL • CPG Nederland heeft zich voor het tiende jaar verbonden als hoofdsponsor aan zwembad De Tobbe in Arkel.

Samenwerken aan succes, dat is de slogan van het Arkelse bedrijf CPG Nederland, dat in de regio nu nog bekend is onder de oude naam Tremco illbruck. “We bestaan dit jaar op de kop af 45 jaar en sinds 1 mei is onze nieuwe naam CPG Nederland”, vertelt salesdirecteur Constanz Bothof. “Omdat we een echt Arkels bedrijf zijn, voelen we ons met het dorp verbonden. We willen dus graag samenwerken aan succes met de lokale gemeenschap. Zwembad De Tobbe is belangrijk voor Arkel en daarom zijn we dit jaar al voor het tiende jaar de trotse hoofdsponsor.”

“We zijn natuurlijk heel blij met zo’n trouwe hoofdsponsor als CPG Nederland”, aldus Wilma van Elzelingen, voorzitter van de stichting die het zwembad draaiende houdt. “Want sinds het zwembad door de gemeente is overgedragen aan onze stichting, moeten we volledig op eigen benen staan en dat kan niet zonder de bijdragen van al onze sponsors.”

“Er is natuurlijk nog ruimte voor meer bedrijven die ons willen steunen”, zegt Wilma lachend. “Ze mogen ons bellen.” Het tekenmoment van dit ‘lustrum-contract’ vond plaats op een zonovergoten woensdag, op het moment dat het zwembad nog gesloten was, vanwege de regels rondom het Covid-19 virus.

“Ja, dat we niet open mochten is natuurlijk ook voor ons een drama. We hebben het mooiste voorjaar in jaren en moeten dan de poort dicht houden. Dat doet pijn. Gelukkig gaan we op 8 juni weer open en dan kan er weer gezwommen worden in Arkel. Voorlopig doen we dat nog in tijdsblokken. Een overzicht daarvan kun je op de website vinden”, zegt Wilma tot slot.