Lionsclub onthult 19e gedicht in de Alblasserwaard

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De onthulling van het gedicht van Jeroen van Kan op de Rivierdijk in Hardinxveld-Giessendam was in de afgelopen week de negentiende van de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh in de serie van dertig.

Ook dit was weer een onthulling met de camera, waarvan het product via Youtube binnenkort te zien is. Het project is in het project kader ‘De Gouden Rand’, een reeks gedichten langs de Erfgoedlijn Waterdriehoek.

Hierbij wordt langs de rivieroever van de Noord en de Merwede een zestal gedichten geplaatst dat focus op het maritiem en cultureel erfgoed. In dit kader zijn er twee gedichten geplaatst in Alblasserdam, ‘Brug over de Noord’ en bij het Kielgat.

Er zijn twee gedichten geplaatst in Papendrecht één bij de plaats van de dijkdoorbraak en op het Aviolandapad, het gedicht ‘Gezicht op Dordt’.

Na de plaatsing van dit gedicht in Hardinxveld is er een gedicht gemaakt door de Dichter Jan Willem Otten wat dit jaar nog langs de Merwede in Sliedrecht, aan de Adriaan Volkersingel.

Jeroen van Kan is schrijver, dichter en programmamaker. In november 2019 verscheen van hem de verhalenbundel Hoe Matt een dode vis werd. Twee jaar eerder debuteerde hij als dichter met de bundel De wereld onleesbaar. Verder stelde hij Alles komt goed samen, over dichter en programmamaker Wim Brands, en was hij samen met Brands ook samensteller van het boek Nederland een objectief zelfportret. Tussen 2016 en 2019 presenteerde hij VPRO Boeken, en daarvoor bij dezelfde omroep het radioprogramma De avonden. Verder was hij redacteur van de literaire tijdschriften Tirade en De Tweede Ronde. Sinds 2019 is hij directeur van de SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam).