Bij tegenslag hebben we de neiging om producten te kopen die ons opvrolijken zoals bijvoorbeeld een klimaatkast of een nieuwe kipling tas. Maar ook hebben we trek in comfort food zoals chips, pizza en chocola. Helaas zijn deze voedingsmiddelen niet zo gezond. Wist je dat er producten bestaan waar je gelukkig en blij van wordt?

Hierbij een lijstje van eten die je humeur verbeteren en zorgen voor een positief gevoel. Daar heb je echt geen ‘einbau weinkühlschrank’ voor nodig!

1. Avocado

In een avocado zit omega 3. Een vetzuur die ervoor zorgt dat je lichaam serotonine aanmaakt. Serotonine wordt ook wel het gelukshormoon genoemd. Van het nuttigen van een avocado word je dus echt blij. Sommige studies wijzen zelfs uit dat een tekort aan omega 3 kan leiden tot depressieve gevoelens. Hou je niet zo van avocado? Eet dan eens tonijn, walnoten of zalm.

2. Spruitjes

De ene smult ervan en de ander trekt een vies gezicht. Toch is het goed om af en toe spruitjes op tafel te zetten. Ze bevatten heel veel B-vitamines en daar wordt je blij van. Daarnaast zijn spruitjes rijk aan foliumzuur. Bij een te laag gehalte aan foliumzuur krijg je last van vermoeidheid. Andere producten die veel foliumzuur bevatten zijn asperges, spinazie en avocado.

3. Bananen

In bananen zit de stof tryptofaan. Deze stof geeft je gemoedstoestand een flinke oppepper. Niet alleen is deze stof te vinden in bananen, maar eveneens in melk, allerlei noten, zaden en pitten. De stof beïnvloedt je humeur, maar je slaapt er ook nog eens beter van. En zoals we allemaal wel weten is goed slapen erg belangrijk als het gaat om een goed humeur. Bananen zijn ook erg goed voor het sporten. Trek je Anita sport bh aan en eet snel je banaan op voordat je te hardlopen gaat en ga maximaal voorbereid naar buiten!

4. Venkel

Om je energie op peil te houden is het raadzaam om koolhydraten te eten. Langzame koolhydraten zijn het beste. Die zitten onder andere in bonen, groente en volkorenproducten. Een groente die boordevol koolhydraten zit is venkel. Bovendien zorgt venkel ervoor dat je lichaam een regelmatige aanvoer van glucose ontwikkelt en daardoor krijg je minder last van stemmingswisselingen.

5. Tonijn

Magnesium is een stof die eveneens belangrijk is voor het produceren van serotonine. Tonijn, hierboven ook al eens genoemd en bananen zitten vol met magnesium. Hou je niet zo van dit product? Eet dan walnoten, bruine rijst, artisjok of gedroogde vijgen.