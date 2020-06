Gedeeltelijke afsluiting werelderfgoed Kinderdijk pas volgende week

KINDERDIJK • Anders dan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) vorige week aankondigde, vinden de heropening voor toeristen met ticket en de gedeeltelijke afsluiting voor mensen zonder kaartje nog niet deze week plaats.

Woordvoerder Jan-Dirk Verheij: "In de loop van komende week gaan we open, maar een exacte datum kan ik nog niet noemen."

Twee redenen

Achter de schermen streefde de SWEK naar heropening voor toeristen op vrijdag 5 juni. Verheij noemt twee redenen voor het uitstel: "De ict is nog niet helemaal in orde en er zijn nog gesprekken gaande met de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk."

Verheij legt uit: "We moeten helemaal naar een online verkoop en gaan ook online parkeertickets verkopen. Het technische deel moet nog gebouwd worden en er is iets meer tijd nodig om dat toegankelijk te krijgen. Daarnaast is vorige week tijdens een testdag met personeel en vrijwilligers gebleken dat de looproutes en bewegwijzering nog niet helemaal duidelijk zijn."

Dorp

Met de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk en de gemeente spreekt de SWEK nog over aanpassingsvoorstellen vanuit het dorp.

Niet permanent

De maatregelen gelden tot 1 september. "Wat er na die datum gebeurt weten we niet." De kritiek dat de SWEK van plan is het gebied permanent af te sluiten, werpt hij van zich. "Dat is niet aan de orde."

Zie ook het eerdere bericht: https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/227832/tijdelijke-gedeeltelijke-afsluiting-werelderfgoed-kinderdijk