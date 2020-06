Nieuwe chauffeurs nodig voor Buurtbussen in Alblasserwaard

regio • De Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard zoekt zeven nieuwe vrijwilligers voor bemensing van de lijnen 701 en 702. Dit zijn de verbindingen van Sliedrecht naar Gorinchem en van Groot-Ammers naar Papendrecht.

Voorzitter Jan van Wingerden: “Vanwege hun leeftijd is een aantal chauffeurs uitgevallen. Normaal hebben we een bestand van ongeveer vijftig vrijwilligers.” Nu dat aantal is geslonken, voorziet Van Wingerden problemen in de vakantieperiode.

Alleen werkdagen

De bussen rijden van 6.30 tot ongeveer 18.30 uur, chauffeurs hebben diensten van 3 uur. “In principe rijdt iedereen een keer in de week. We rijden alleen op werkdagen, met uitzondering van feestdagen. We vragen onze vrijwilligers of ze liever vroege of late diensten doen. Met hun voorkeur houden we rekening. Alle chauffeurs komen uit de Alblasserwaard en krijgen een kleine kilometervergoeding om bij een halte te komen.”

Iedereen met een rijbewijs B kan zich aanmelden als vrijwilliger voor de Buurtbus. “We mogen rijden tot en met 75 jaar. Ook daarna mag het nog, tot en met 78 jaar, maar dan word je elk jaar gekeurd.”

Korte cursus

Wie zich aanmeldt krijgt eerst een uitnodiging om een keer met een vrijwilliger mee te gaan, daarna volgt een korte cursus. “Tijdens de cursus leer je onder andere om te gaan met de apparatuur, zoals de kaartjes- en betaalautomaat. Hoe lang de cursus duurt is afhankelijk van de snelheid waarmee iemand het oppakt.”

'Leuk werk'

Van Wingerden rijdt zelf al sinds 2008, met veel plezier. “Het is hartstikke leuk werk. Je leert de vaste klanten kennen: scholieren, mensen die naar hun werk gaan of elke week boodschappen doen op de markt. Als vrijwilligers gaan we eens in de vijf jaar een dagje uit met de hele ploeg, met partners. En elk jaar eten we een keer met elkaar. In december krijgen alle chauffeurs een kerstpakket.”

Niet vrijblijvend

Wie zich afvraagt of rijden op een buurtbus iets voor hem of haar is, kan bellen of mailen met de voorzitter (06-23144152 en jwingerden1945@gmail.com). Van Wingerden wil nog één ding benadrukken: “Het werk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We moeten op onze vrijwilligers kunnen rekenen.”

Langs de kant

Momenteel rijden de buurtbussen niet, in verband met de coronapandemie. “Veel van onze vrijwilligers hebben een gevorderde leeftijd. De provincie en Qbuzz hebben in overleg met ons besloten dat we langs de kant blijven staan. Er moeten aanpassingen gedaan worden in de bussen, zoals de plaatsing van schermen. Daarna moeten de bussen opnieuw gekeurd worden. Wanneer we weer kunnen rijden, durf ik niet te zeggen.”