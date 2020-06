Vijf ondernemers en vijf verenigingen maken gebruik van coronanoodfonds Molenlanden

MOLENLANDEN • Vijf ondernemers en vijf verenigingen hebben totnogtoe gebruik gemaakt van het coronanoodfonds van de gemeente Molenlanden. Van de beschikbare 3 miljoen euro voor leningen is iets meer dan 300.000 euro hiervoor aangewend.

Voor bedrijven gaat het om een bedrag van 242.025 euro, voor clubs om 59.589 euro. Van het het algemene steunpakket (met onder meer de mogelijkheid tot uitstel van betaling van lokale belastingen) hebben twee ondernemers en vier verenigingen uitstel van betaling van huur gekregen en zijn er respectievelijk drie en vijf verzoeken om weggevallen huurinkomsten te compenseren binnengekomen bij de gemeente.

Het gemeentebestuur, dat het noodfonds in april instelde om te voorkomen dat bedrijven en verenigingen door de coronamaatregelen om zouden vallen, noemt deze aantallen en bedragen 'beperkt'. Overigens zijn er nog wel drie aanvragen van ondernemers voor steun in voorbereiding.

Zwembaden

Bij de verenigingen zijn het met name de organisaties, die te maken hebben met huurverplichtingen, die ondersteuning vragen van de gemeente. Ook een aantal exploitanten van accommodaties, waaronder zwembaden, hebben de gemeente voor steun benaderd.

Van het geld dat in de vorm van een lening naar ondernemers ging was 61.168 euro bedoeld als compensatie voor de gevolgen van de coronamaatregelen; 155.321 euro was voor de compensatie van huurderving, 11.954 voor een overbruggingskrediet en 13.582 voor extra opdrachten.

Uitvoeringskosten

Bij de verenigingen ging het om 58.389 euro om de compensatie van huurderving en 1.200 euro als gift. De gemeentelijke uitvoeringskosten zijn totnogtoe 11.083 euro (van 28 april tot 1 juni). 'Per drie maanden worden de kosten ingeschat op 32.500 euro', stelt het gemeentebestuur in een raadsinformatiebrief. 'Deze kosten hebben betrekking op de vervanging van de medewerker die de uitvoering van het noodfonds coördineert voor een gedeelte van zijn reguliere werkzaamheden.'

Wat betreft de gemeente is, ondanks de versoepeling van de maatregelen, het lek nog niet boven water. 'Orderportefeuilles van bedrijven liggen na de zomer -volgens landelijke berichtgeving- op een aanzienlijk lager niveau dan in dezelfde periode vorig jaar. De verwachting is dat na de zomer een ‘terugslag’ komt. Verenigingen geven aan in te teren op hun reserves en vragen zich af of noodzakelijk onderhoud en/of renovaties de komende tijd nog wel betaald kunnen worden.'