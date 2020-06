Politie gaat uit van noodlottig ongeval in Goudriaan

GOUDRIAAN • De politie gaat ervan uit dat de inwoner van Goudriaan die maandag dood aangetroffen werd in de wetering achter zijn huis, door een ongeval om het leven is gekomen.

“Uit onderzoek naar het ongeval in Goudriaan is gebleken dat er in ieder geval geen opzet in het spel is. Het betreft een noodlottig ongeval”, aldus Mirjam Hoogmoed van de politie.

Het lichaam van de bewoner van het pand aan de Noordzijde in Goudriaan werd op maandagmorgen 1 juni aangetroffen in het water achter zijn huis. De politie startte een onderzoek naar de toedracht van het incident, met bovenstaande conclusie als uitkomst.