CDA Alblasserdam pleit voor meer toegangspassen molengebied

ALBLASSERDAM • De fractie van het CDA in Alblasserdam vindt dat alle inwoners van Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam een gratis toegangspas voor het molengebied van Kinderdijk moeten krijgen, wanneer dat straks alleen maar toegankelijk is als er een ticket van 9 euro betaald wordt.

Het CDA van Alblasserdam volgt hierin haar fractiegenoten in Molenlanden, die eerder deze week al vragen stelden en kritische opmerkingen plaatsten bij het plan van de SWEK om het molengebied af te sluiten. In samenwerking met het CDA van Molenlanden hebben de christen-democraten in Alblasserdam daarom enkele vragen opgesteld aan het gemeentebestuur van Alblasserdam.

Zo wil de partij weten waarom ervoor is gekozen om het gebied tijdens openingstijden volledig af te sluiten als openbare weg (behoudens pashouders). Ook wil het CDA weten hoe er is nagedacht over een combinatie van openbare toegankelijkheid en bezoekers van de SWEK.

“Waarom is er gekozen de gratis toegangspassen alleen te verstrekken aan inwoners van Kinderdijk/bewoners van West-Kinderdijk in Alblasserdam, en is er niet gekozen de gratis toegangspassen ook te verstrekken aan alle inwoners uit Alblasserdam & Nieuw-Lekkerland?”, is ook een vraag van het CDA van Alblasserdam. Mensen uit de omgeving recreëren vaak in het molengebied.

Er is een stalling voor boten aan de Middelkade. Het CDA wil daarom weten hoe mensen met een boot kunnen blijven recreëren in het molengebied?

En: “Waarom is de fiets niet meer toegestaan binnen het molengebied waar je in bezit moet zijn van een entreekaart?” Ook wil het CDA weten hoe het entreebedrag van 9 euro tot stand is gekomen.

Ten slotte wil het CDA graag duidelijkheid op de vraag hoe lang een eventuele afsluiting zal gaan duren. De partij wil graag de bevestiging dat na de noodverordening het gebied niet meer aan de openbaarheid zal worden ontrokken.

De vragen zijn schriftelijk ingediend. Het gemeentebestuur van Alblasserdam heeft maximaal 30 dagen om te antwoorden.