PvdA Alblasserdam dringt aan op beleid recreatie bij Kortlandse brug

ALBLASSERDAM • Leid het recreëren bij de Kortlandse brug in Alblasserdam in goede banen; die oproep deed PvdA-raadslid Wim van Krimpen tijdens de afgelopen raadsvergadering.

Hij benadrukte dat de recreatie op deze plek de afgelopen tijd sterk is toegenomen. "Vroeger lag er hooguit een lege zak chips als de zwemmers weg waren; nu gebeuren er dingen die om andere maatregelen vragen. Niet om mensen te verjagen, maar om ze te faciliteren. Als gemeente moeten we nadenken over hoe we bijvoorbeeld ruimte bieden om fietsen neer te zetten en of er extra vuilnisbakken moeten komen."

Wethouder Dorien Zandvliet gaf aan daar wel mee aan de slag te willen gaan. "Van de minister-president hebben we de opdracht gekregen om in het kader van de coronamaatregelen in gesprek te gaan met de jeugd. Binnenkort houden we een brainstormsessie met onder anderen jeugdwerkers en raadsleden; diverse scholen hebben aangegeven mee te willen doen. Dit soort vraagstukken zullen dan aan bod komen en we hopen dat er dan mooie ideeën zullen komen."

Zelf meenemen

Aan de andere kant legde wethouder Peter Verheij de bal ook neer bij de recreanten zelf: "Het begint bij het zelf meenemen van je afval om het ergens in een prullenbak te doen. Daarna kunnen medewerkers van de gemeente langskomen om dergelijke hotspots netjes te houden."

Van Krimpen vond die reactie 'zeer teleurstellend'. "Jongeren gaan niet meer uit in het weekend, hebben geen sportwedstrijden. Het aantal recreanten is echt veel groter dan het vroeger was. Daar moet je iets mee. Waarom plaatsen we geen tijdelijke prullenbakken of maken we vakken met anderhalve meter afstand?"

Rotzooi

Als laatste ging ook burgemeester Jaap Paans op dit onderwerp in. Hij verwees naar de verantwoordelijkheid van andere gemeenten. "Die toename van het aantal recreanten is geen Alblasserdamse toename. Velen komen uit omliggende gemeenten hierheen. Ik ga daarover het gesprek met mijn collega's aan. Als je elders alles sluit, dan is het Alblasserdam dat het vraagstuk op zijn bord krijgt en de rotzooi op mag ruimen. Ik heb liever prullenbakken in andere gemeenten en alleen Alblasserdammers die hier zwemmen. Dan kan ik de ouders op het gedrag van onze jeugd aanspreken."