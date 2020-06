Waterschap Rivierenland pompt water terug de polder in

• Het Koffgemaal in Hardinxveld-Giessendam. (Foto: Waterschap Rivierenland)

REGIO • Bij het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam pompt Waterschap Rivierenland momenteel water terug de polder in. 'Zo blijft het water in de Linge bij de droogte op peil', stelt het waterschap.

Bij Hardinxveld loost het Kanaal van Steenenhoek op de Merwede; hier watert sinds 1819 de Linge af. 'Bij het Kolffgemaal beheersen we het peil op de Beneden-Linge. Met de droogte proberen we nu vooral water vast te houden.'

Door een speciale inlaatschuif met ingebouwde pomp kan water vanaf de Merwede terug worden gepompt. De pomp was in het Pinksterweekend al actief. De voorziening kan maximaal 10 kuub water per seconde inpompen.

Droogte neemt toe

Geen neerslag, hoge temperaturen, veel zon en een grote vraag naar water. Dat maakt water schaars. Het lukt Waterschap Rivierenland nog steeds om water aan te voeren. 'Eerder werden daartoe al extra maatregelen genomen in Altena en op het Merwedekanaal.'