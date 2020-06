CDA Molenlanden: 'Waarom geen gratis toegangspas molengebied voor alle inwoners van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland?'

KINDERDIJK/MOLENLANDEN • Een deel van het Kinderdijkse molengebied is vanaf medio deze week tussen 08:45 en 17:30 uur niet meer zonder ticket te bezoeken. Reden voor CDA Molenlanden om bij het college aan de bel te trekken. 'Wij vinden het kwalijk dat de inwoners van Nieuw-Lekkerland en Alblasserdam die vaak recreëren in dit gebied geen gratis toegangspas hebben gekregen'.

Het CDA heeft onder meer vragen gesteld over de communicatie over de gedeeltelijke afsluiting van het molengebied. De christen-democraten vragen ook of het mogelijk is met een boot te blijven recreëren in het molengebied, waarom de fiets in het af te sluiten deel niet meer is toegestaan en hoe de entreeprijs van 9 euro tot stand is gekomen.

De inwoners van Kinderdijk en West-Kinderdijk (Alblasserdam) krijgen een gratis toegangspas. 'Waarom is er niet voor gekozen de gratis toegangspassen ook te verstrekken aan alle inwoners van Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland', wil CDA-raadslid Dagmar van den Herik van het college weten.

Het college van Molenlanden zal binnenkort op de gestelde vragen reageren.