Jaïra in de vrouwelijke lijn van geslachten de vijfde vrouw

LANGERAK • Op 25 april werd Annie Jaïra Jacoba (Jaïra) Busink geboren. Zij vindt haar roots in Langerak.

Jaïra is dochter van Pieternella Maria (Nelleke) den Daggelder Busink. Ze wonen in Waalwijk, kleindochter van Annie Jacoba (Anja) den Daggelder de Zeeuw uit Aalst, achterkleindochter van Pieternella Maria (Nel) de Zeeuw den Hartog uit Ameide en achter achterkleindochter van mevrouw Annie den Hartog, woonachtig in Langerak.

Mevrouw Den Hartog woont nog op zichzelf daarom kon de familie gelukkig wel op bezoek, helaas kon er niet geknuffeld worden. "Maar fijn dat we elkaar toch konden zien en dit bijzondere plaatje konden schieten", aldus de familie.