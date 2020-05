Feestelijke opening zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Tweede Pinksterdag (maandag 1 juni) opent zwembad de Dompelaar in Groot-Ammers haar deuren. Weliswaar een maand later dan gepland door de coronacrisis, maar de banenzwemmers stonden te trappelen om naar binnen te gaan.

Op zaterdag 30 mei was er samen met alle vrijwilligers, bestuur van de Vrienden van de Dompelaar en de medewerkers van Optisport op gepaste afstand een feestelijk openingsmoment. Kernwethouder Arco Bikker sprak namens de Gemeente Molenlanden een dankwoord uit voor de tomeloze inzet van de vrijwilligers. “Groot compliment wat u hier voor elkaar krijgt. Dat is prijzenswaardig”, sprak Bikker. Hij sprak de wens uit dat, ondanks alle beperkingen, het seizoen toch een succes mag worden.

Wapperende jubileumvlaggen

“Het zwembad ligt erbij als nooit tevoren. Er zijn vrijwilligers die hier hun tentje of caravan wel neer hadden kunnen zetten. Zoveel uren is er gewerkt aan dit prachtige resultaat”, sprak Peter Kwakernaak namens de Vrienden van de Dompelaar. De Vrienden van de Dompelaar weten zich gesteund door een groot aantal sponsoren en donateurs. Dit jaar bestaat het Ammerse buitenbad vijftig jaar. “Dit hadden we groots willen vieren met leuke activiteiten. Maar dat stellen we uit tot volgend jaar. De verlichtte vijftig op de gevel en de wapperende jubileumvlaggen in de toren van de glijbaan herinneren ons toch nog een beetje aan het jubileum”, sprak Kwakernaak.

Op de zonneweide van het zwembad werd door de vrijwilligers het getal 50 gevormd. Dit leverde een mooi plaatje op, met op de achtergrond het helder blauwe water van het zwembad aan de dijk. Na afloop kregen alle genodigden een bloemetje, koffie en koek, gesponsord door de plaatselijke bloemist en bakker.

Coronamaatregelen

Vanaf 2 juni gelden aangepaste openingstijden en coronaregels. Voor banenzwemmen is de minimumleeftijd 13 jaar. Verder is het verplicht om een dag van te voren in te schrijven via telefoonnummer 0184-661547. Het maximaal aantal is 24 personen per blok. Het recreatief zwemmen is voor kinderen tot en met 12 jaar. Abonnementen en meerbadenkaarten kunnen tijdens openingstijden aangeschaft worden aan de kassa van het zwembad. Zwembad de Dompelaar heeft al een aantal jaren aangenaam zwemwater met altijd een minimum temperatuur van 23 graden. Dit wordt mogelijk gemaakt door zogenaamde Celsiussponsoren. Meer informatie over de geldende maatregelen en openingstijden staat op: www.optisport.nl/dompelaar.