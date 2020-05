Thuiswerkers kunnen aan de slag in drie molens van de SIMAV

REGIO • Stichting tot behoud van molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) biedt ruimte aan werknemers om in een rustige omgeving te kunnen ‘thuiswerken’. De stichting heeft het beheer over een ruime 30 molens, waarvan er drie hiervoor geschikt zijn.

Het gaat om molen De Liefde in Streefkerk, de Kerkmolen in Molenaarsgraaf en de Stijve Molen in Noordeloos. De molens hebben de nodige voorzieningen, twee molens hebben ook internet. De stichting benadrukt dat het niet gaat om structurele verhuur. Het is een handreiking naar de gemeenschap om het leven en werken tijdens de coronacrisis wat makkelijker te maken.

Voor de huur van de werkruimten wordt een minimale dagvergoeding gevraagd, deels ten gunste van de molenaar en een deel zal aan kostendekking worden besteed. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het kantoor van SIMAV via 0184-681178 of bestuur@simav.nl.