MOLENLANDEN • In juni is de vijfde editie van IkToon, de landelijke campagne waarbij amateurkunstenaars laten zien hoe rijk Nederland is aan kunst- en cultuurbeoefening. IkToon Molenlanden zoekt amateurkunst voor een supergrote openluchtexpositie met Kunst voor het Raam/in de Tuin.

Daarnaast komen deze voor een Digitaal Raam te hangen. Voor dit Digitale Raam zoekt IkToon video’s van voordrachten, zoals muziek, cabaret of verhalen. Als klap op de vuurpijl daagt IkToon de Molenlanders uit tot het maken van nieuwe kunst. Voor volwassenen gaat het om het thema ‘(Over)bruggen’ en voor de scholen en leerlingen om het thema ‘Verbonden door water’. Voor beide groepen is hieraan een mooie prijs verbonden.

Bestaande of nieuwe zelfgemaakte kunstwerken hang je of zet je voor het eigen raam (of in de tuin) en/of bijvoorbeeld bij de bakker, groenteboer, kapper of supermarkt. Voorwaarde is dat het zodanig te zien is, dat wandelaars en fietsers het kunstwerk makkelijk kunnen zien. Je stuurt een foto van het kunstwerk én de locatie met postcode en huisnummer op naar info@iktoon-molenlanden.nl. De locaties komen terecht op een digitale plattegrond in Google-Maps.

Meedoen aan Kunst voor het Digitale Raam kan via video’s van voordrachten van verhalen, cabaret, gedichten, zang of muziek. Ook foto’s van de werken van Kunst voor het Raam worden getoond voor het Digitale Raam. Zend deze ook naar bovengenoemd mailadres.

Meedoen aan de IkToon Uitdaging voor volwassenen kan door in juni een (nieuw) lied, gedicht , foto of kunstwerk rond het thema ‘(Over)bruggen’ te maken. Dit staat voor een verbinding tot stand brengen: dat kan over het water of tussen twee oevers zijn. Maar overbruggen kan ook een verbinding tot stand brengen tussen twee verschillende tijden, toestanden of opvattingen. Zend je nieuwe kunstwerk rondom het betreffende thema uiterlijk 30 juni op. Stuur de foto of video naar info@iktoon-molenlanden.nl.

Cultuur met Kwaliteit deelt deze periode op de scholen leuke leskaarten rondom het thema ‘Verbonden door water’, waarmee ze kunnen meedoen aan de IkToon Uitdaging voor leerlingen en scholen. “We dagen de scholen en alle kinderen thuis uit om de ramen, de vensterbanken, het schoolplein of de tuin te vullen met kunstwerken in het thema ‘Verbonden door water’. Inspiratie kun je opdoen bij de online video’s op www.cultuurkwaliteit.nl. Maar eigen inspiratie mag natuurlijk ook”, aldus de organisatiren. Stuur de foto of video uiterlijk 30 juni naar cultuurlessenav@gmail.com.

Voor meer informatie: www.iktoon-molenlanden.jouwweb.nl.