Amateursmid Bart Pellikaan uit Hoogblokland maakt ijzeren ode aan de zorg

HOOGBLOKLAND • Het keiharde werken van zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis zette amateursmid Bart Pellikaan uit Hoogblokland aan om een speciaal kunstwerk te maken, een ode aan de zorg. In het ijzeren werk verwerkte hij zijn waardering voor de zorgsector in ons land.

Op het aambeeld in de smidse achter zijn woonhuis aan de Bazeldijk staat het kunstwerk te pronken. Voor een leek is het verbazingwekkend te zien hoe met ambachtelijk smeedwerk het ijzer in allerlei vormen is gebracht. “De ene slang staat voor de apothekers, de andere is de aesculaap, het symbool van de dokters”, licht Bart Pellikaan toe.

“Hun samenwerking om het coronavirus te bestrijden komt naar voren in de beker die tussen hen in staat. De voet is de ster die je op ambulances ziet; de drie bollen zijn het coronavirus. De propeller die eraan vastzit verbeeldt de verspreiding van het virus. Op de voet heb ik in messing ook twee harten aangebracht. Die staan voor de liefde.”

Amateurkunstenaar

De smidse is de plek waar de vroegere rioolwerker en kraanmachinist vele uren doorbrengt. Een amateurkunstenaar, zo omschrijft hij zichzelf. Verwacht van de Hoogbloklandser geen grote woorden; het is voor hem gewoon een hobby waar hij heel veel voldoening uit haalt.

Die voldoening spreekt wel uit het enthousiasme waarmee hij de verschillende kunstwerken in zijn woonkamer laat zien. Ze zijn soms puur artistiek bedoeld, maar vaak ook met een directe bedoeling gemaakt.

Verjaardag

“Deze heb ik gemaakt voor de zestigste verjaardag van mijn vrouw. Het cijfer zestig zit eraan, de hoorn die past bij haar meisjesnaam Van Hoorne en de roos als teken van de liefde. Ik houd ervan om zo zaken bij elkaar te brengen. Voor een overleden zwager maakte ik een grafmonument waar ik onder meer het feit dat hij timmerde en brandweerman was verwerkte.”

Het is inmiddels al een jaar of 25, dertig geleden dat hij de eerste stappen zette om het eeuwenoude ambacht onder de knie te krijgen. Dat bleek niet gemakkelijk. De eerste tien jaar achter het vuur, de blaasbalg en het aambeeld waren vooral een leerproces. “Fouten maken, steeds maar weer. Zo krijg je het langzamerhand onder de knie. Maar als ik zie wat sommige smeden allemaal met ijzer doen, daar kan ik alleen maar heel veel bewondering voor hebben.”

Expositie

Wat er met al de kunstwerken gebeurt? Soms toont hij ze aan het publiek, zoals tijdens een expositie in museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam of bij de jaarlijkse tentoonstellingen van Goed Gezien, Goed Bekeken, de regionale vereniging van amateurkunstenaars. “En er staan er veel op de zolder. Als ik er niet meer ben, moeten ze maar kijken wat ze ermee doen. Voor mij is het belangrijkste dat ik er zoveel aardigheid in heb. En dit nieuwste kunstwerk is mijn manier om alle mensen die in de zorg werken te bedanken.”