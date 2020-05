CU: ‘Waarom horen we niets over de plannen met oud gemeentehuis Streefkerk?’

STREEFKERK • De fractie van de ChristenUnie in de gemeente Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de voortgang van de nieuwe plannen met het voormalige gemeentehuis in Streefkerk.

De partij stelt de vragen naar aanleiding van een toezegging van het college van B&W van Molenlanden om in het eerste kwartaal van dit jaar nieuwe plannen voor een andere bestemming van het oude gemeentehuis te presenteren. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Pand verpaupert

Het oude gemeentehuis is gelegen naast het dorpshuis en staat inmiddels al jaren leeg. De staat van het pand verslechtert en verpaupert. Voor veel Streefkerkers is dat een doorn in het oog.

Raadslid Pieter van Bruggen van de ChristenUnie had daarom half december vorig jaar vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de status van dorpshuis De Vijf Lelies, dat naast het voormalige gemeentehuis gelegen is. Bewoning van het oude gemeentehuis aan de Kerkstraat is namelijk niet goed mogelijk zonder grote aanpassingen, omdat het dorpshuis is ingedeeld in categorie 3, waarin veel geluid geproduceerd mag worden.

Volgens de ChristenUnie is die indeling veel te zwaar voor dorpshuis De Vijf Lelies. "De suggestie wordt gewekt dat er ieder weekend grote feesten worden georganiseerd tot diep in de nacht. In de praktijk wordt slechts eens in de zoveel tijd een (groot) feest georganiseerd." Een indeling in categorie 2 zou goed werkbaar zijn voor het dorpshuis, terwijl dan bewoning voor het oude gemeentehuis eenvoudiger gerealiseerd zou kunnen worden.

Actualiteit

De vragen van de ChristenUnie werden echter ingehaald door nieuwe ontwikkelingen. Het gemeentebestuur meldde eind vorig jaar namelijk dat er binnenkort meer bekend zou worden over andere, nieuwe plannen voor het oude gemeentehuis. Het is sindsdien echter stil gebleven rondom het oude gemeentehuis in Streefkerk, vandaar dat de ChristenUnie opnieuw aandacht vraagt voor de situatie.