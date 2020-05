Bijzondere felicitaties voor 30-jarige Lydia Visser

• Lydia Viser, gekleed in een blauw vest, kijkt tussen de schaar van de hoogwerker naar haar bezoek. (Foto: )

BLESKENSGRAAF/NIEUW-LEKKERLAND • De dertigste verjaardag van Lydia Visser, bewoonster van de Handpalm in Bleskensgraaf, zal er eentje worden die ze niet snel vergeet.

Door de coronasituatie kon Lydia haar verjaardag uiteraard niet op de gebruikelijke manier vieren. Daarom had de familie met behulp van een plaatselijke ondernemer die in het bezit is van een hoogwerker, gezorgd voor een bijzondere verjaardagsvisite.

Zo kon Lydia alsnog gefeliciteerd worden met haar verjaardag en gezellig spreken met haar familie, die woonachtig is in Nieuw-Lekkerland.

Op de foto kijkt Lydia, gekleed in een blauw vest, over de leuning naar haar bezoek.