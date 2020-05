CDA stelt vragen over wolf in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Het CDA Vijfheerenlanden heeft vragen gesteld over de wolf die in de omgeving is opgedoken.

"In het nieuws van de afgelopen weken hebben wij kunnen vernemen dat de wolf actief is in ons land en dat hij in de nabijheid van de Vijfheerenlanden, namelijk in de gemeente West-Betuwe, al voor ellende heeft gezorgd door schapen aan te vallen en te doden."

Tijdens de commissievergadering van woensdag heeft Marieke van der Spek van CDA Vijfheerenlanden tijdens de rondvraag daarom een aantal vragen gesteld aan het college. Helaas bleek het college niet in de mogelijkheid te zijn om deze vragen ter vergadering te beantwoorden.

Beschermd

Het college heeft de vragen inmiddels schriftelijk beantwoord. Daarin stelt het college voorop dat wolven Europees beschermd zijn en dat er daarom niet op hen gejaagd mag worden.

Het CDA is benieuwd wat de wethouder de komende tijd gaat doen om agrariërs en hun vee, maar ook de hobbyisten met een paar schapen, te waarschuwen en te beschermen tegen de wolf om te voorkomen dat er ook in de gemeente Vijfheerenlanden schade wordt.

Het college wijst op een folder, waarin uitgelegd wordt hoe dieren het beste tegen de wolf beschermd kunnen worden. naar die folder zal in lokale media en social media worden verwezen. Ook wordt de folder verspreid naar de LTO, Den Haneker en het collectief.

Op de vraag van het CDA of er in de provincie een schaderegeling is om getroffen schapenhouders te vergoeden, antwoordt het college: "Er is een landelijke faunaschaderegeling. Deze is dus, net als in Gelderland, ook in Utrecht beschikbaar. Indien er sprake is van (vermoedelijke) schade door een wolf aan landbouwhuisdieren kan dit gemeld worden bij BIJ12 op nummer 085-4862222 of bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland: https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/."

Op de lange termijn wil het college de ontwikkelingen in de gaten houden. "De gemeente heeft formeel geen rol maar is altijd bereid om mee te denken in een goede aanpak waarin we de vee eigenaren in staat stellen hun verantwoordelijkheid te nemen om hun vee te beschermen."

Dreiging blijft

Het college neemt de zorgen van CDA Vijfheerenlanden niet weg, omdat er alleen gewaarschuwd wordt en verwezen naar een mogelijke schadevergoeding.

Marieke van der Spek: “De dreiging blijft, we hebben liever maatregelen om te voorkomen dat er door een wolf schade wordt aangericht. Een wolf hoort niet los te kunnen lopen in een gebied als Vijfheerenlanden, met veel veehouders.”

CDA Vijfheerenlanden hoopt nu op maatregelen van de landelijke overheid en zullen hier dan ook op aandringen bij de landelijke CDA-fractie.