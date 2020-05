Waarderingspakketten voor zorgpersoneel Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Kevin de Jong uit Gorinchem heeft afgelopen maandagmiddag het zorgpersoneel van het Beatrixziekenhuis verrast met waarderingspakketten ter waarde van 500 euro. Kevin is jongerenraadslid van Rabobank Lek en Merwede.

De Rabobank geeft jaarlijks een deel van de winst weg via het Coöperatiefonds, maar sinds de samenvoeging tot Rabobank Lek en Merwede krijgen ook de ledenraad en jongerenraadsleden een persoonlijk coöperatiebudget.

Kevin: “Hiermee mogen we initiatieven steunen die het maatschappelijke en sociale leven in de regio versterken. Toen de coronacrisis uitbrak en er zoveel op de mensen in de zorg afkwam, vond ik dat het zorgpersoneel een bedankje verdiend had voor hun keiharde werken de laatste maanden.”

De waarderingspakketten bestaan uit streekproducten van leveranciers uit de regio. “Hiermee snijdt het mes aan twee kanten en komt de slogan van de Rabobank helemaal tot zijn recht ‘Growing a better world together’”, zegt Kevin.

Op de foto: Overhandiging waarderingspakketten aan het Beatrixziekenhuis door Kevin de Jong (l.) namens jongerenraad Rabobank.